Marmarabirlik 52 bin ton ürün alacak

Marmarabirlik’in 52 bin ton ürün almayı hedeflediği, 2018/2019 ürün alım kampanyası, 12 Ekim 2018 Cuma günü başlıyor. Başkan Asa, “Son günlerde üründe artan kararma nedeniyle ortaklarımızdan gelen yoğun talepler değerlendirildi. Üreticimizi mağdur etmemek için 12 Ekim 2018 Cuma günü ürün alımlarına başlanılmasına karar verilmiştir” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 10 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımlarında 64 bin tonlara ulaştığını söyledi. Rekolte beyan alımlarının 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Başkan Asa, “Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı da, rekolte beyan alımlarının 70 bin tonlarda gerçekleşeceğini öngörülmektedir. Marmarabirlik olarak alım planımızı 52 bin ton olarak belirledik. Gelen rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde, her kooperatifin alım miktarları belirlenmiş olup, ortak bazında yapılacak alımlara ilişkin usul ve yöntemler kooperatif yönetim kurulları tarafından belirlenecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Asa, “Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, bütün kooperatiflerimizin ortak mutabakata vardığı görüş ile tavan barem 18 dane, taban barem 380 dane olmak üzere alımlar yapılacaktır” dedi.

Asa, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince dane fazlasıyla bulunmaktadır. 380 kalibreden daha ince olan ürünü yağlık olarak değerlendirilecektir. Yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımızın olması sebebiyle, yağlık fiyatlarının da iyi olacağını şimdiden söyleyebilirim.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Kooperatif bölgelerimizden alınan bilgilere göre, uzun zamandır yağış olmamasından kaynaklı kuraksamanın görüldüğü, bu sebeple de hasadın beklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üreticilerimizin ürünü birkaç barem alta kaymış olacak ve fiyat kaybına uğrayacaktır. Bölgelerdeki rekolte durumu, kooperatiflerimizin tahmini alacağı miktar, depo kapasitesi, piyasa şartlarını da değerlendirdik. Zor bir yılda üreticimiz mağdur edilmeyecektir. Marmarabirlik Yönetim Kuruluna güvensinler. Alın terinizin emeğe dönüştüğü bu dönemde üreticinin sigortası olan Marmarabirlik ürün alım fiyatları açıklandığında, üreticimizin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği ürünün değer kazandığını görecektir. 2018-2019 ürün alım kampanyasının Marmarabirlik’e, zeytin üreticilerimize hayırlı, bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.