Mart ayı emlak piyasası ile ilgili hemen bilgi edinmek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atın.

Gayrimenkul sektörü bir ülkenin ekonomisi hakkında bilgi edinilebilecek sektörler arasında yer almaktadır. Gayrimenkul alanında yapılan resmi araştırmaların birçoğu ise genellikle geçmiş tarihlere yönelik olmaktadır. Bu nedenle; konut fiyatlarına ilişkin alınan bilgiler içinde bulunduğumuz döneme değil de geçmiş döneme ilişkin olmakta ve bu durum fiyat bilgileri ile ilgili sağlıklı veriler edinmeyi güçleştirmektedir.

Bu sorunu aşma noktasında internet ve mobil teknolojilerin gelişimi sonrasında yapılacak araştırmaların anlık yapılması daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bunun nedeni ise artık gayrimenkul ilanlarının internet üzerinden verilmesidir.

Evet, günümüzde pek çok kimse ev ilanlarını internet üzerinden vermektedir. Hal böyle olunca da verilerin tamamının yer aldığı bir platforma aktarılabilmekte ve sonuçlar anlık olarak edinilebilmektedir.

Nasıl ki internet üzerinde bir araştırma yapılırken günümüzde en çok kullanılan kaynak Google ve arama motorları ise emlak fiyatları ve gayrimenkul ilanları ile ilgili sadece bu alanda yayın yapan bir arama motoru oluşturma fikri de Flatfy sitesi ile gündeme geldi.

Flatfy, gayrimenkul ilanları araması yapmak amacıyla kurulmuş bir arama motoru sitesidir. Aslına bakılırsa Flatfy’a sadece gayrimenkul ilanı araması yapılabilen emlak sektörünün Google’ı demek mümkündür.

2015 yılında kurulan site, o günden bugüne geçen 4 yıllık bir sürede ciddi ölçüde büyümüş ve dünyanın 30 farklı ülkesinde yayın yapmaya başlamıştır. Flatfy’ın bünyesinde şu anda 1187 farklı emlak ilan sitesi yer almakta ve bu sitelere ilişkin ilanlar kullanıcılara iletilmektedir.

Flatfy sitemiz aylık 1,3 milyon gibi yüksek bir trafiğe ve her ay bünyesinde yeni 900 bin ilana yer veren bir platformdur. Ayrıca Flatfy, bünyesinde yer almak isteyen yeni emlak siteleri için de ciddi bir fırsat ortaya koymaktadır. Flatfy ile emlak sitenize trafik kazandırmanız mümkündür.

Sitenin yazılımı yapay zeka yöntemlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Örneğin Flatfy üzerinde yapacağınız aramada Diyarbakır Ofis caddesi 3+1 kiralık daire okula yakın şeklinde bir arama yaptığınız zaman Flatfy’ın arama çubuğu bu aramayı algılamakta ve bünyesinde yer alan ilanlar içerisinden bu aramaya uygun ilanı bularak kullanıcıya göstermektedir.

Ayrıca, bünyesinde yer alan 1187 farklı internet sitesinde yer alan ilanların eğer aynıları söz konusu ise bu aynı ilanları da tespit etmekte ve kullanıcılarına aynı ilanları göstermemektedir. Bu durum, Flatfy’ı kullanan kişilerin yaptıkları aramalarda benzer ilanları görmelerini engellemektedir.

Flatfy’ın haberimize konu olan özelliği ise bünyesindeki tüm emlak ilanlarını kullanarak aylık olarak hazırlamış olduğu raporlardır. Bu raporlar her ay ülkemizin pek çok şehrine ilişkin emlak fiyatları noktasında özellikle yatırım amaçlı gayrimenkul satın almak isteyen kişilere fikir vermektedir.

tr.flatfy.com sitesi tarafından hazırlanan bu raporların sonuncusu olan mart ayı raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Şimdi hep birlikte raporun sonuçlarına bir göz atalım ve ülkemizin emlak piyasası hakkında bilgi edinelim.

Flatfy tarafından mart ayı için yayınlanan raporların ilki yukarıda yer alan ve ortalama satılık daire fiyatlarının yer aldığı rapordur. Raporda 27 farklı şehre dair mart ayı ortalama satılık daire verileri 1+0’dan 3+1 dairelere kadar verilmiştir.

Rapora göz attığımızda genel olarak fiyatları en ucuz olan şehirlerin doğu ve güneydoğuda yer alan şehirler olduğu görülmektedir.

En pahalı fiyata sahip olan şehir ise Muğla’nın Bodrum ilçesidir. Bodrum’dan sonra ise tüm daire tiplerinde en pahalı olan şehir yine Muğla’nın bir başka yazlık ilçesi olan Marmaris’tir.

Bodrum’da fiyatların bu düzeyde ortaya çıkmasının sebebi, ülkemizin en çok tercih edilen yazlık ilçesi olmasıdır. Gerçekten özellikle üst gelir grubunda olan kitlelerin yoğun bir şekilde tercih ettikleri bir yer olan Bodrum’da sadece ülkemizin vatandaşları değil, dünyanın dört bir tarafından yabancı turistler de yoğun bir şekilde gayrimenkul satın almaktadır.

Hal böyle olunca yoğun talebin satılık daire fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği görülmektedir. Özellikle mart ayı ile birlikte yaz sezonuna da girilmesi nedeniyle bu bölgelerdeki gayrimenkul piyasasının hareketlenmeye başladığı görülmektedir. Nitekim fiyatların da diğer şehirlerden oldukça yüksek seviyede meydana gelmesi bu durumu doğrular bir sonuç olarak görülebilir.

Yine de son dönemde aldıkları yatırımı arttıran bazı doğu büyükşehirlerindeki fiyatların yine de düşük kaldığı sonucu ilgi çekicidir. Buna bir örnek olarak Diyarbakır fiyatları gösterilebilir.

Diyarbakır’da özellikle son birkaç yıldır şehrin büyümesi ve genişlemesi sonucunda yeni lüks yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılar son derece kullanışlı daireler olmasına ve bu dairelerin fiyatlarının da normal şartlarda batı bölgelerindeki muadillerinden geri kalır bir yanı olmamasına rağmen fiyat seviyeleri düşük düzeyde kalmıştır.

Diyarbakır ve İstanbul’un fiyatlarını karşılaştırdığımızda bu durum daha dikkat çekici biçimde görülecektir. 1+0 dairelerde İstanbul’un fiyatları ile Diyarbakır’ın fiyat seviyesi arasındaki fark 3 kattan fazla iken; 1+1 ve 2+1 dairelerde bu fark 2 kattan fazladır. Hatta 2+1 dairelerde Diyarbakır ve İstanbul arasındaki fiyat farkı neredeyse 3 kata yakındır. Benzer şekilde 3+1 dairelerde de İstanbul ve Diyarbakır arasındaki ortalama satılık daire fiyatı farkı yine 2 kattan fazla olarak ortaya çıkmıştır.

tr.flatfy.com sitesinin mart ayı için yayınladığı bir diğer rapor ise şehirleri aynı olan yukarıdaki kiralık daire raporudur. Yukarıda yer alan raporda mart ayında satılık daire fiyatlarının yer aldığı ilk rapordaki 27 şehrin bu seferde kiralık daire fiyatları ile ilgili ortalama kiralık daire fiyatlarına yer verilmektedir.

En ucuz kiralık daireler bu rapora göre ilk rapordan farklı bir takım sonuçları ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki; 1+0 daire tipinde görülmektedir.

1+0 dairede en ucuz kiralık daire fiyatını şaşırtıcı bir şekilde Bursa’da görmekteyiz. Bu durumun sebebi olarak Flatfy’da Bursa için yayınlanan kiralık daire ilanları sayısının az olması gösterilebilir. Sadece 1 veya 2 ilan yayınlanmış ve bu ilanlar da genel olarak Bursa’nın ucuz semtlerinde veya çok kötü daireler için yayınlanmış ilanların bu fiyatları ortaya çıkarması olağan bir sonuçtur.

Bununla birlikte Bursa için benzer bir durum 1+1 daireler için de geçerlidir. 1+1 dairelerin en düşük fiyat düzeyi 600 TL olarak görülmektedir ve bu düzeyden karşımıza çıkan daireler Batman ve Bursa’dadır. Bu durum yine benzer sebeplerden dolayı olmuştur.

2+1 dairelere baktığımızda bu bakış açımızın çok da yanlış olmadığını görebiliyoruz. Zira 2+1 daireler için ortalama kiralık daire fiyatlarında Bursa’daki fiyatın 1,300 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da aslına bakılırsa yüksek sayılabilecek bir fiyat seviyesidir. 2+1 daire tiplerinde en düşük fiyata tıpkı 1+1 dairelerde olduğu gibi Batman sahiptir ve bu fiyat düzeyi 700 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

3+1 daireler için ise en yüksek kira bedeli seviyesi Bodrum için ortaya çıkmıştır. Bodrum’dan sonra mart ayı en yüksek kira fiyatı seviyesi ise Adana’da görülmüştür ve bu fiyat 16,500 TL civarındadır. Bu fiyat seviyesi de oldukça yüksek bir seviyedir. Adana’da diğer daire tiplerinde bu fiyat seviyesinin meydana gelmesinin nedeni ise özellikle 3+1 daireler için kiraların yıllık ödenmesi nedeniyledir. Bundan dolayı Adana’da verilen kiralık daire ilanlarında da fiyatlar yıllık olarak ilanlara yazılmaktadır.