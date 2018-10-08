Massey Ferguson yeni ürünleriyle Bursa Tarım Fuarı’nda

Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturacak.

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturuyor. Massey Ferguson Ülke Satış Müdürü Mete Has, "Çiftçiler ile buluştuğumuz organizasyonlara son derece değer veriyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin en önemli fuarlarından birisi olan Bursa Tarım Fuarına da yeni ürünlerimiz ile katılıyoruz. Standımızda Türkiye’nin en beğenilen traktörleri ve bunların yeni nesilleri olacak" dedi.

“Çok heyecanlıyız”

Has, “Türk çiftçilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tasarladığımız yeni MF 5700 Dyna-4 Serisi traktörlerimizi çiftçilerimiz ile buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.