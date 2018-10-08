EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:52

Massey Ferguson yeni ürünleriyle Bursa Tarım Fuarı’nda

Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturacak.AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda...

Massey Ferguson yeni ürünleriyle Bursa Tarım Fuarı'nda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturacak.

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson 9-13 Ekim tarihlerinde Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturuyor. Massey Ferguson Ülke Satış Müdürü Mete Has, "Çiftçiler ile buluştuğumuz organizasyonlara son derece değer veriyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin en önemli fuarlarından birisi olan Bursa Tarım Fuarına da yeni ürünlerimiz ile katılıyoruz. Standımızda Türkiye’nin en beğenilen traktörleri ve bunların yeni nesilleri olacak" dedi.

“Çok heyecanlıyız”

Has, “Türk çiftçilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tasarladığımız yeni MF 5700 Dyna-4 Serisi traktörlerimizi çiftçilerimiz ile buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku