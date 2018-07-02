Mayıs ayının zam şampiyonu havuçta hasat yapılıyor

Türkiye’de havuç üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da, havuç hasadı yapılıyor. Mayıs ayında zam şampiyonu olan havuçta bu yıl bereketli bir sezon bekleniyor.

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesinde 32 yıldan beri kardeşi ile birlikte havuç üretimi yapan 48 yaşındaki Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı ve havuç üreticisi Mustafa Aslan, mahallelerinin Türkiye’de havuç üretiminin yüzde 65’ini karşıladığını belirterek, bu yıl 20 bin ton havuç üretmeyi hedeflediğini söyledi. Havuç hasadının normalde Temmuz’un birinde başladığını ifade eden Mustafa Aslan, "Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı 20 gün önceden başladık. Haziran’ın beşi gibi hasada başladık bu yıl. Hasadımız bu yıl bereketli geçiyor. Hasadımızın aşaması ihracata yapıyoruz büyük ağırlıklı ve iç piyasamız var. İnşallah bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz Konya Meram Kaşınhanı Mahallesi olarak. Türkiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 65’ini burası üretiyor. Burada kaliteli havuçlarımız oluyor. Soğuk hava ve ön soğutma depolarımız var. Bizim için ihracat çok önemli, devletimiz için de önemli. Benim bu yıl hedefim Allah izin verirse 20 bin ton kendim üreteceğim. Bunun yarısını ihracat, yarısını da iç piyasaya satacağım” dedi.

Havuç ekiminde kendi bölgeleri kısıtlı olduğu için icar ettiklerini ifade eden Aslan, "Tarla meblağları çok yüksek olduğu için bizim icarımız çok yükseldi. Bu yıl tohumumuz yüzde 60 yükseldi doların, euronun yüksekliğinden. Yüzde 60 net diyorum. Bir liraya aldığımız tohum 1,5 lira oldu şu anda. Ben kendim Romanya ve Bulgaristan’a ihraç ediyorum. Buralar güzel pazarlar. Ama biz destek olmadığı için gümrük parası olduğu için bize zorluk oluyor bunda. Arabistan’a biz kendimiz gönderemiyoruz dilimiz olmadığı için. Bunu Hatay’dan ihracatçılara veriyoruz. Onlar Arap ülkelerine ihracat yapıyor. Bizim buradan 50 bin ton Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. Önceden yüzde 80’e kadar üretiyorduk, yüzde 65’e kadar üretimimiz düştü. 3-4 yıldan beri biz havuçtan para kazanamıyoruz. Ama bu yıl çok umudumuz var. Tohumumuz, naylonumuz, poşetimiz geçen seneye göre yüzde 40-45 zamlandı, sandık da yüzde 40 zamlandı. Bu yıl umudumuz var” şeklinde konuştu.

“Havuç hasadı boyunca 12 ay çalışıyoruz

Havuç üreticisi Aslan, yılın 12 ayı boyunca havuç hasadında çalıştıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Ben günlük 60 kişi çalıştırıyorum, 12 ay çalışıyoruz. Soğuk hava depolarımız var oradan tedarik ediyoruz. Bizde 24 saat havuç var. Konya Kaşınhanı bölgesi olarak burada çok istihdam yapıyoruz. Kaşınhanı büyük bir yer, önceden 200 tane havuçcu vardı burada şu anda 42 tane havuçcu kaldı. Yıl yıl küçülüyor, büyüyen büyüyor büyümeyen kayboluyor. Teknolojiye uyuyorsan uyuyorsun, uymuyorsan bitiyorsun. Burada üretimimizin 50-60 tona kadar ulaştığı günler oluyor siparişimize göre. Bir sezonda 20 bin ton havuç işliyoruz burada. Ortalama olarak bu ayda biraz yüksek olur, on ikinci aydan sonra 40 tona ineriz, beşinci ayda 20 tona ineriz" şeklinde konuştu.

Havuca teşvik istediklerini de vurgulayan üretici Aslan, “Biz havuca teşvik ediyoruz. Bugün narenciyeye her şey oluyor, havuca desteğimiz yok. 1994 senesinden beri destek verilmedi. İhracata ton başı destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Havuç olmadığı için Mayıs ayında enflasyon şampiyonu oldu”

Havucun tarladaki fiyatının 2 lira, markette ise 5 lira olmasının sebebinin açıklayan üretici Mustafa Aslan, sebzenin depolarda uzun süre kalmasından dolayı olduğunu anlatarak, “Mayıs ayında havuç enflasyon şampiyonu oldu, iyi bir rekor kırdı. Neden? Havuç, bu yıl çok sıcak geçtiğinden soğuk hava depolarında bozulma yaptı. Soğuk hava deposuna 100 ton koyduysak 50 ton, 60 ton çıkardık. Yani fire verdi burada. Fire verince açık verdi. Havuç da rekor kırdı. 15 yılda bir yakalıyor bu rekoru, o da çiftçi için iyi. Şimdi tüketicilere, Türkiye geneline söylüyorum; havuç diyorlar ki yerinde 3-4 lira, pazarda 5 lira. Ben halci olarak da buradan 15 ton mal gönderiyorum hal dükkanıma bunun 5 tonunu sabah iyi paraya satıyorum, 5 tonunu normal paraya satıyorum. Aşırı sıcaktan dolayı sıcak aylarda malın 5 tonunu döküyorum. Pazarcı arkadaş alıyor 20 kasa, 20 kasanın hepsini satmıyor ki. Şimdi biz 2 liraya satıyoruz. Bu markette olduğu zaman 5 lira yazıyor ben okudum. Bu hallerde 3 liraya satılıyor. Bunun nakliyesi, sandık masrafı, navlun masrafı var. Tüketiciye bu beş liraya varıyor. Biraz fazla oluyor ama fire olduğu için bu böyle, bu sebze bunu elinde bekletemezsin” dedi.