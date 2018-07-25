Mehmet Önen, 40 yaş altı en genç CEO oldu

Dardanel’in CEO’su Mehmet Önen, ekonomiye yön veren başarılı genç CEO’ların ödüllendirildiği ’40 Yaş Altı 40 Genç CEO’ arasında yer aldı. Bin 428 istihdamın bin 83’ünün kadın olduğu Dardanel’de 250 milyon TL ciroyu yöneterek...

Dardanel’in CEO’su Mehmet Önen, ekonomiye yön veren başarılı genç CEO’ların ödüllendirildiği ’40 Yaş Altı 40 Genç CEO’ arasında yer aldı. Bin 428 istihdamın bin 83’ünün kadın olduğu Dardanel’de 250 milyon TL ciroyu yöneterek 40 genç CEO arasına 21’inci sıradan giren 27 yaşındaki Mehmet Önen, listedeki en genç CEO oldu.

Ton balığı sektörünün önemli şirketlerinden Dardanel’in genç CEO’su Mehmet Önen, Türkiye’nin en büyük markalarını yöneten 40 Yaş Altı 40 Genç CEO arasına girdi. Düzenlenen ödül törenine katılan 40 genç CEO yaklaşık 30 milyar TL’lik ciroyu yönetiyor. Yönettiği 250 milyon TL’lik ciro ile listeye 21’inci sıradan girmeyi başaran 27 yaşındaki Dardanel CEO’su Mehmet Önen listenin en genç CEO’su oldu.

"4 yılda ihracatımız yüzde 35 büyüdü"

Dardanel CEO’su Mehmet Önen, "Kendimi bildim bileli babam Niyazi Önen ile çok sayıda iş toplantısına katıldım. Çocukluğumda yaz tatillerimi Çanakkale’de fabrikamızda üretimde geçirdim. Bu süreçte üretimdeki çalışanlarımızdan tutun, yabancı müşterilerimize kadar farklı niteliklerdeki insanlar ile ilişki kurdum. Bu havayı solumak beni genç yaşta, yaşıtlarıma göre tecrübe sahibi yaptı. CEO olmadan önce 2014’den 2018’e kadar Dardanel’in hammadde satın alım ve yurt dışı satış operasyonlarını yönettim. Bu dönemde markalı ihracatımız yüzde 35 büyüdü. Hammadde tedarik ve kapasite kullanımında maliyetlerimizi optimize ederek karlılık seviyelerimizi arttırdık ve birim maliyet tarafında bir rekabet avantajı oluşturduk. Genç yaşta CEO konumuna getirilmek ailem tarafından bana verilen en büyük destek oldu" dedi.

"En büyük gururumuz bin 428 istihdamın bin 83’ünün kadın olması"

Başarılı bir lider olmak için yetenekli ve zeki bir ekip kurmalı, ekibinize sorumluluk vermeli, onlara güvenmeli ve adil olmalısınız diyen Önen, gelecek hedeflerini şöyle anlattı: "En büyük gururumuz olan bin 83’ü kadın olmak üzere toplam bin 428 kişilik çalışma arkadaşımızla üretici olarak iç pazarın yüzde 75’ini temsil ediyoruz. İndirim marketleri dahil Dardanel markası ile pazarda yüzde 60 pazar payına sahibiz. 2017’yi 250 milyon TL net satış cirosu ile kapattık. 2018 yılı ciro hedefimiz ise yüzde 30’un üzerinde bir büyüme ile 330 milyon TL. 2018 yılı içinde yüzde 40 kapasite artırımına yönelik üretim parkuru yatırımına başladık. Dardanel olarak davamız, en saf ve olağanüstü protein olan ton balığını en doğal hali ile tüketicilerimize sunarak sağlıklı Türk nesilleri yetiştirmek. Bunu yaparken de tüm sürdürülebilir avcılık kurallarına uyarak bu proteini gelecek nesillerimize de kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Yolun daha çok başındayım, markamızı daha da büyütmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim".