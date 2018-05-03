Memur-Sen’den kamu görevlilerine ikramiye talebi

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, ekonomi paketinde yer alan emeklilere sağlanan bayram ikramiyesinden kamu görevlilerinin de faydalanması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün hemen öncesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan ekonomi paketinin, "hızla büyüyen-hakça bölüşen Türkiye" hedefi noktasında kayda değer bir içeriğe sahip olduğunu söyledi. Çoban, bayram ikramiyesi ödenecekler arasında kamu görevlilerinin bulunmamasının kendilerini hayrete düşürdüğünü ve üzdüğünü kaydetti. Çoban, "Aralarında emekli kamu görevlilerinin de yer aldığı emekli vatandaşlarımıza dini bayramlarda ödenecek bin TL’lik ikramiyeden kamu görevlilerinin de faydalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Kapsamı genişletilmeli"

Memur-Sen’in, toplu görüşme dönemlerinde talepleri, toplu sözleşmelerde teklifleri içerisinde yer verdiği bu konuya acilen düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten Memur-Sen İl Temsilcisi Çoban, Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan ve Başbakan tarafından açıklanan paketin kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Çoban, "Bayram ikramiyesinden faydalanacak kesimlerin içine kamu görevlilerinin alınması paketin maliyetini değil, aksine paketin içeriğinden memnuniyeti; toplumda huzuru, bayramlarda ihtiyaçlarını karşılayacak insanların mutluluğunu ve devletin adil paylaşım noktasındaki başarısını artıracaktır" diye konuştu.

"Çifte bayram yapsınlar"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği bu süreçte, toplumsal beklentilerin karşılanmasını ve farklı konular üzerinden uzlaşma düzenlemesi yapılmasını eski Türkiye ile birlikte eski defterlerin de kapanması olarak gördüklerini işaret eden Çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu itibarla kamu hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini, kamu görevlilerinin de Ramazan ve Kurban bayramlarında çifte bayram yapmasını istiyoruz. Bu şekilde yeni paketler açıklanmalı, 80 milyonu mutlu edecek içerikler üretilmelidir. 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin içerisinde yer alan Kamu görevlilerinin dini bayram ikramiyesinden yararlanmasının sağlanması; büyük, güçlü ve yeni Türkiye’ye olan inancı, güveni artıracak, ikramiyenin sadece emeklilere değil, bütün emekçilere ödenmesi noktasında kamunun öncülük yapmasını da sağlayacaktır."