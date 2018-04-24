Merkez, Bahar dönemi yatırım eğilimi istatistiklerini açıkladı

2018 yılı Bahar döneminde 2017 yılında yapılan brüt yatırım harcamaları, bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 olduğu gözlendi.

2018 yılı Bahar döneminde 2017 yılında yapılan brüt yatırım harcamaları, bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Bahar dönemi yatırım eğilimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Bahar döneminde, 2017 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 olduğu gözlendi. İşyerleri büyüklük grupları (BG) itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, BG2, BG3 ve BG4 gruplarındaki işyerleri için sırasıyla yüzde 53,5, yüzde 32,0 ve yüzde 36,4 ile 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti. 2018 yılı Bahar dönemi yatırım anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2104 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2018 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2018 yılındaki yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, yüzde 33,5 ile 2017 yılı Güz döneminde öngörülenle yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu gözlendi. 2018 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2017 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılı Güz dönemine göre, BG2 ve BG4 gruplarındaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 29,8 ve yüzde 40,5 ile daha yüksek bir artış beklendiği, BG3 grubundaki işyerlerinde ise yüzde 23,3 ile daha düşük bir artış öngörüldüğü gözlendi.

Mal gruplarına göre yatırım harcamaları

2018 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2017 yılında yüzde 49,2 ile en yüksek yatırım harcaması artışının ara mallar üreten işyerlerinde olduğu görüldü. 2018 yılı için ise, yüzde 52,0 ile en yüksek yatırım harcaması artışının yatırım malları üreten işyerlerinde öngörüldüğü gözlendi.