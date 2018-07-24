Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar verdi. Ayrıca Merkez Bankası, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Merkez, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar verdi. Ayrıca Merkez Bankası, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı ’Para Politikası Kurulu’ (PPK) kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret eden Kurul, dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri arttığını kaydetti.

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olduğu belirtilirken, öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekti. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etti. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altı çizilirken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceği açıklandı.

Merkez; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.