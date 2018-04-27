EKONOMİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:37

Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 20 Nisan ile biten haftada 726 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 20 Nisan ile biten haftada 726 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 20 Nisan ile biten haftada 726 milyon dolar azalarak, 111 milyar 571 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 581 milyon dolar azalarak 86 milyar 652 milyon dolardan 86 milyar 71 milyon dolara düştü.

Altın rezervlerinde ise 20 Nisan haftasında 145 milyon dolar azalışla 25 milyar 645 milyon dolardan 25 milyar 500 milyon dolara geriledi.
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