EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:06

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ekim ile biten haftada 460 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ekim ile biten haftada 460 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 5 Ekim ile biten haftada 460 milyon dolar azalarak 84 milyar 196 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de 701 milyon dolar azalarak 66 milyar 989 milyon dolardan 66 milyar 288 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise Ekim’in ilk haftasında 241 milyon dolar artarak 17 milyar 667 milyon dolardan 17 milyar 908 milyon dolara çıktı.
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