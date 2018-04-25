EKONOMİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:10

Merkez kararı doları düşürdü

Merkez Bankasının faiz kararı öncesi 4,08 seviyesinde seyreden dolar, karar sonrası 4,03 seviyesine geriledi.

Merkez kararı doları düşürdü
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Merkez Bankasının faiz kararı öncesi 4,08 seviyesinde seyreden dolar, karar sonrası 4,03 seviyesine geriledi.

Merkez Bankasının gecelik borç verme faiz oranını 75 baz puan artırılması sonrası, dolarda aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Karar öncesi 4.0830 seviyesinde hareket eden dolar karar sonrası, 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Kur şu sıralarda 4,0650 seviyesinden işlem görüyor.
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