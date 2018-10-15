Merkezi yönetim bütçesi Eylül’de 5 milyar 963 milyon TL açık verdi

2018 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 5 milyar 963 milyon 260 bin TL açık verdi.

2018 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 5 milyar 963 milyon 260 bin TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı Eylül ayı merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 5 milyar 963 milyon 260 bin TL açık verdi. Bu dönemde faiz dışı fazla 4 milyar 252 milyon 371 bin TL fazla verdi.

Eylül ayında faiz dışı harcamalar 56 milyar 830 milyon 132 bin TL olarak gerçekleşirken faiz harcamaları da 10 milyar 215 milyon 631 bin TL oldu.