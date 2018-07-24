Merkez’in faiz kararı sonrası kurlarda sert yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL 4,75’ten 4,90’a; euro/TL ise 5,57’den 5,7522’ye yükseldi. Borsa İstanbul (BIST100) endeksinde de günlük düşüş yüzde 2,20’yi aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan faiz kararının ardından dolar/TL paritesi 4,75’ten 4,90’a; euro/TL ise 5,57’den 5,7522’ye yükseldi.
Borsa İstanbul (BIST100) endeksinde de günlük düşüş yüzde 2,20’yi geçti. Bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 3’ü geçti.Dolar/TL saat 14.15 itibariyle 4,8906, euro/TL ise 5,7308’den işlem görüyor.