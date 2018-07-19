Merkez’in toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Temmuz ile biten haftada 305 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada 305 milyon dolar azalarak 101 milyar 718 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 561 milyon dolar azalarak 79 milyar 95 milyon dolardan 78 milyar 534 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 13 Temmuz haftasında 256 milyon dolar artarak 22 milyar 928 milyon dolardan 23 milyar 184 milyon dolara yükseldi.