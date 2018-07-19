Mermer yatakları 30 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin marka değerini katlayacak Mermer OSB projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Tamamen yerli ve milli 61 yatırımcıyla yola çıktık" dedi. Tatlıoğlu, bu projenin Orhaneli’nde 30 bin kişiye ekmek kapısı olacağını ve böylelikle şehre olan göçü engelleyeceklerini dile getirdi.

Yaklaşık olarak 500 milyar dolarlık rezervi bünyesinde barındıran mermer ocakları işlenmeyi bekliyor. Mermer OSB’de gelinen son noktayı anlatan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, hal-i hazırda 61 fabrikanın teyidini aldıklarını dile getirdi.

Bu aşamada temelleri atmak için yer alımlarına başladıklarını vurgulayan Tatlıoğlu, "Yer alımlarından sonra zannediyorum sene sonuna kadar fabrika inşaatlarımız da başlar. 61 fabrikada yaklaşık 100’er kişi çalışsa, altı bin kişi ekmek yer. Beşle çarparsanız 30 bin yapıyor. Orhaneli’nin şu anda köyleriyle beraber nüfusu 20 bin zaten. 30 bin kişinin ekmek yiyeceği yan kollarıyla beraber ciddi anlamda ekonomik olarak da destek sağlayacağı bir potansiyel var” diye konuştu.

Dünyanın dört bir köşesinden yatırımcıların Orhaneli’ne geldiğini söyleyen Başkan İrfan Tatlıoğlu, "Çin’den ve Belçika’dan yatırımcılar geldi. Almanya’dan bir sanayici, ‘OSB’nin tamamını yapayım, size satayım. Ben üreteyim, ben satayım’ gibi teklifler getirdi. Ama biz yerli sermaye dediğimiz, bizim iş adamlarımızla beraber yapmak istiyoruz. O katma değeri bizim iş adamlarım kazansın istiyoruz. Ben hemen fabrikama başlayacağım, yerimi alacağım’ diyorlar. Bursalı değiller; ama bu yörelerde Afyon’da, Isparta’da, Burdur’da ocağı olan insanlar. Ülkesini, vatanını, bayrağını seven insanların bu işlerin içinde olmasını tercih ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İtalyan mermeri yerine Türk mermeri olsun"

Mermer OSB’deki önceliklere ilişkin de bilgiler veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Bölge, yer altı zenginliklerimizin burada işlenmesi lazım. Biz kütük mermerimizi 5 TL’ye yurtdışına gönderiyoruz. İtalya bunu alıyor, sadece biçiyor. Sonra İtalyan mermeri diye 25 TL’ye bize satıyor. Bizim hanımlar da, mutfağımız İtalyan mermeriyle döşeli diye birbirlerine hava atıyor. Bursa Erenler’den çıkan mermer demiyoruz. Biz bunu kendimiz biçer, kendimiz üretirsek, biçilmiş şekilde satarsak 5 TL yerine 15 TL’ye satacağız; dolayısıyla katma değeri daha fazla olacak. İş adamımız daha fazla kazanacak, insanımıza istihdam sağlanacak artı bunların artıklarından evlere süs eşyası, vazolar, çeşitli aksesuarlar, hediyelik eşyalar yapabileceğiz" diye konuştu.

Projenin çok ayaklı bir kalkınma pozisyonu olduğunu dile getiren Başkan Tatlıoğlu, "En önemlisi mermerde de Türk markası olacak. Meslek yüksekokullarımızda artıklardan nasıl yararlanabiliriz çalışmaları olacak, iş adamlarımızın AR-GE çalışmaları olacak. Mermerin tozunun bile çeşitli yerlerde kullanılabilmesi için imkân var. Mermer tabiattan çıkıyor. Tozu olmayacak, etrafı batırmayacak, pis kokusu olmayacak, doğayı kirletmeyecek. Mermeri sadece suyla keseceğiz, bu suyu da kapalı sistem içinde süzüp tekrar çalıştırabileceğiz. Tozundan bile yararlanabilecek şekilde bir sistem geliştirdik. Bizim bir sloganımız var: ’Fabrikalarımız eczane gibi olacak’ Çok temiz, çok steril olacak. Teknik olarak en yüksekteki atölyelerden yapacağız mümkün oldukça. Aynı zamanda orada bir üniversitemiz olacak, bütün ürünleri gösteren bir fuar alanımız olacak. Orhaneli’nin 7’sinden 77’sine herkese faydası dokunacak bir pozisyon olacak, çok mutlu olacağız. Yüzdük kuyruğundayız şu an" ifadelerine yer verdi.