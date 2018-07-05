EKONOMİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:14

Morhipo.com’dan gençlere özel yeni marka

Morhipo.com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı.Morhipo.com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı....

Morhipo.com'dan gençlere özel yeni marka
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Morhipo.com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı.

Morhipo.com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; basic parçaların ve oversize kalıpların ön planda olduğu koleksiyon, ’doğru kombin’ endişesinin, ’doğru yerde uygun giyinme’ kalıplarının dışına çıkarak moda dünyasında bambaşka bir oyun alanı oluşturacak.

Pİ markasının moda dünyasına iddialı bir giriş yaptığını vurgulayan Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "Minimal ürünlere sahip bu koleksiyon, giyenin kimliğine hizmet ediyor, kendini ifade etme fırsatı tanıyor ve kendi kahramanlarını oluşturuyor. Sadece Morhipo.com üzerinden satışa sunulacak Pİ ürünleri, özellikle kendi gündemlerini oluşturan, sanatla, sporla ilgilenen, hayatın her alanında aktif olmayı tercih eden yeni nesil gençlere hitap ediyor. Bu nesil neyin moda olduğundan çok neyin ilham verdiğine odaklanıyor. Biz de bu türlü bir yaşam stilinden ilham alarak markamızı geliştirdik" dedi.

Ayrıca; farklı bir tarza sahip ürünleri içeren koleksiyonda, minimal olmasıyla birlikte yeni trendlere ayak uyduran saten ve organze parçalar da bulunduğu kaydedildi. Siyah, gri ve beyaz renklere bürünen markada, ’be bold’, ’be cool’, ’be brave’ gibi modadaki farklı temaları öne çıkaran sloganlı ürünler bulunuyor.
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