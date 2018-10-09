Motorin zammı pompaya yansıtılmadı

Bugünden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına getirilen 26 kuruşluk zam ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadı.

Bugünden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına getirilen 26 kuruşluk zam ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada motorine getirilen 26 kuruşluk zammın ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadığını aktardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 26 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."