Motorinde indirim pompaya yansımadı

Bu geceyarısından itibaren motorinin litre fiyatına 29 kuruşluk indirim yapılacak. Ancak indirim miktarı kadar ÖTV’de artış yapılacağından fiyatlar pompaya yansımayacak.

Bu geceyarısından itibaren motorinin litre fiyatına 29 kuruşluk indirim yapılacak. Ancak indirim miktarı kadar ÖTV’de artış yapılacağından fiyatlar pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, motorinin litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 29 kuruş indirim yapılalacak. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.