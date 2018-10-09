'MÜSİAD EXPO bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlayacak'

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edeceğiz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edeceğiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 21-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek 17’nci MÜSİAD EXPO ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Fuarın bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlandığını söyleyen Dernek Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "MÜSİAD Expo, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek. ’İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla hayata geçecek 17’nci MÜSİAD Expo’da, Türkiye’de hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen projeler ana gündem maddelerini oluşturacak" diye konuştu.

"Faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerine proje geliştiriyoruz"

Bostan, faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, üretim ekonomisinden yana olduklarını ve faiz düzeylerinde ayarlama yapılmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Yüksek faizle oluşan bir sarmalın içinde sıkışmanın maliyetinin eninde sonunda yüksek olacak. Bu bağlamda Dernek olarak faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerine bir dizi proje geliştirdik" dedi.

Bostan, fuarda tanıtımı yapılacak ve sözleşmeleri imzalanacak projeler hakkında da bilgi verirken, "’Yerli üretim, milli gurur’ sloganıyla yola çıkan ’Yerli ve Milli Ürün Kullanım Kampanyası’nı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu toprakların öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi gerekli" şeklinde konuştu.

"TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak"

Sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) adı verilen sanayi sitelerinin kurulması projesini geliştirdiklerini kaydeden Bostan, "Türkiye’de sanayi işletmelerinin, küçük sanayi sitelerinde yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştirdik. Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. Aksaray ve Tekirdağ’daki TOSİ’lerin yapımı hali hazırda sürüyor. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir ’üretim kampüsü’ şeklinde inşa edilecek" dedi.

"Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışma başlattık"

Türkiye’nin cari açığına karşı alınması gereken en önemli tedbirin, enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak enerji kaynaklarının artırılması ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilecek yeni projeler olduğunu vurgulayan Adnan Bostan, "Dernek olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışma başlattık. Proje kapsamında 81 ilde 81 Biyogaz ve Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar, tarımsal atıkların kullanılarak, enerji üretilecek ve kimyasal gübre kullanımını azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak" diye konuştu.

Karz-ı Hasen Sandığı ile sosyal yardımlaşma

Bostan, dernek üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olarak kurgulanan Girişim Sermayesi Fonu’nun, üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacağını belirterek, "Projenin imza törenini yine 17’nci MÜSİAD Expo’da gerçekleştirilecek. Karz-ı Hasen Sandığı’nın, üyeleri, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturuldu. Karz, geri almak üzere verilen borç anlamına geliyor. Üyeler veya vefat eden üyenin eş ve çocukları arasında yardımlaşma kültürünü sağlamak için ödünç vermek ayrıca, ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım yapmak amacıyla bu projeyi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri

Adnan Bostan, bu yılın ’Afrika Yılı’ olarak ilan edilmesiyle birlikte MÜSİAD’ın Afrika’ya yönelik projeleri de hız kazandığının bildirerek, "Farklı Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek üzere yola çıktık. MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin Afrika açılımına Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri ile liderlik edecek" şeklinde konuştu.

Adnan Bostan, 17’nci MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi beklendiğini ve Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya 100 kadar ülkeden katılım olacağını açıkladı.

Ayrıca Bostan, önümüzdeki dönemde Afrika ve Güney Amerika’da yeni temsilcilikler açacakları bilgisini vererek; Şili, Brezilya ve Arjantin için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.