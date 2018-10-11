Müze kart sahiplerine enflasyonla mücadele kapsamında belli indirimler geliyor

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olarak müze kart sahiplerine hediyelik eşya ve yiyecek içecek gruplarında yüzde 25, temel ihtiyaç gibi gıda ürünlerinde ise yüzde 50 indirim sağlanacağını...

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olarak müze kart sahiplerine hediyelik eşya ve yiyecek içecek gruplarında yüzde 25, temel ihtiyaç gibi gıda ürünlerinde ise yüzde 50 indirim sağlanacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan, ’Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı müze kart sahibi vatandaşlarımıza hediyelik eşya ve yiyecek ürünlerinde yapacağı indirimlerle desteklediğini açıkladı. Türkiye genelinde 120 nin üzerinde ticari alanı işletmekte olan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), hediyelik eşya ve yiyecek içecek gruplarında yüzde 25, temel ihtiyaç gibi gıda ürünlerinde ise yüzde 50 indirim yapacak.

“Turizm sektörü olarak enflasyonla mücadelede görev alıyoruz.“

Yılsonuna kadar geçerli olacak indirim ile ilgili açıklama yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, “Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak kültürel ve tarihi mirasımızı yaşatmayı ve sadece yurtdışında değil yurtiçinde de yaygın olarak tanıtmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu kapsamda, çalışmalarımızı ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin kalkınmasında turizm çok önemli bir kaldıraç etkisi taşıyor. Kaldı ki, müzelerimiz ve ören yerlerimiz kültürümüz ve değerlerimizin en somut yaşandığı noktalar. Biz, Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak enflasyonla mücadelede olan inancımızı gösterirken, müze kart sahibi vatandaşlarımıza yüzde 50’ye varan indirim oranlarıyla da bu mücadeleyi sorumlu kurumsal vatandaşlık vazifemiz olarak değerlendiriyoruz” dedi.