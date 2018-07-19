Niğde’de barbunya ekimi yapıldı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, merkeze bağlı Ovacık Köyünde 2 yıldır deneme ekimi yapan çiftçi İslam Özgen’nin barbunya tarlasında incelemelerde bulundu.

Türkiye’de sayılı illerde üretilen barbunyada Niğde’nin söz sahibi olduğunu belirten Baş şu bilgileri verdi: “Baklagiller üretimi ilimizin en önemli üretim kalemlerinden ilimiz ekonomisine katkı sağlayan, ülkemiz içinde ihtiyacı olan üretim kalemlerinden bir tanesidir. Barbunya da bunların içerisinde ciddi anlamda ilimiz ekonomisine katkı sağlayan yer tutan bir çeşidimiz. Burada 2 yıldır aynı çeşidin denemesi yapılıyor. Tescil aşamasına geldik. İlk defa denendi ve çok ciddi sonuçlar aldık. Hemen hemen verimi ve kaliteyi ikiye katladı. Bu ciddi bir oran ve çok ciddi bir başarı. Barbunya Türkiye’de sayılı illerde üretiliyor. Niğde olarak biz barbunyada söz sahibiyiz. Bundan sonraki süreçte barbunya üretiminde bu çeşidin ilimize ve üretimi yapılan diğer illere dağılımı yapılacaktır. Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Yeni bir çeşit tescil aşamasına gelindi. Bir çeşidi tescil edebilmek için çok uzun sürelerden geçmesi gerekiyor. Verim denemeleri adaptasyon denemeleri, hasar denemeleri bir çok denemelerden geçiyor. Sonuç alındıktan sonra piyasaya sunuluyor. Yakın zamanda Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber isim belirleme çalışmaları da yapılacak. Belirlenen isimden sonra Niğde piyasasında ekiminde dikiminde bunları göreceğiz. Fasulye ile ilgide çeşit çalışmalarımız devam ediyor. Konaklı’da denemelerini yapıyoruz. Beyaz fasulyede ise Niğde Türkiye üretiminde 4’ncü sırada” dedi.

500 kilogram verim bekliyor

Ovacık köyünde 2 yıldır deneme ekimi yapan çiftçi İslam Özge de, “Barbunya da çiftçi olarak 7-8 yıldır çok sıkıntılar çekiyoruz. Ama son 2 yıldır bu ürünü deniyoruz. Diğerlere göre kök çürüklüğü, mantar hastalığı az. Verim olarak ise önceden 250-300 kilo alırken bu çeşit ise 400-450 kilo. Milim olarak önceki ektiklerim-8-9-’sa bu çeşit 11’dir. Çiftçiler olarak hedefimiz dekara önceki çeşitlerden 250 kilo alırken bu çeşitten 500 kilo almak” diye konuştu.