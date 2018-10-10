Normalleşme yerlileşmeyi artıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programı özel sektörde olumlu hava estirmeye başladı. Algı, programla birlikte enflasyon oranlarında yaşanacak düşüşle yerli üretimin çoğalacağı yönünde. Bu kapsamda Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Adnan Albayrak, “Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı bu mücadeleye kesinlikle destek olmalıyız. Türkiye’nin çok kısa zamanda içinde bulunduğu dar boğazdan çıkacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli üretim modeliyle üretilen bir çok ürünü savunma sanayiine kazandıran Albayraklar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Öncelikle Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının yerlileşmeden geçtiğini savunan Albayrak bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele tedbirlerinin Türkiye’yi dar boğazdan çıkaracağını kaydeden Albayrak, “Bu mücadeleye kesinlikle tüm Türkiye’nin canı gönülden katılması gerekir” dedi.

“Normalleşme ile tüm sektörlerde yerlileşme artacak”

Adnan Albayrak, Türkiye’nin çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini ve artık normalleşme sürecinin başladığının altını çizerek, “Normalleşme ile yerlileşme artacaktır. AR-GE çalışmalarında sadece ilim yeterli olmuyor maalesef paraya da ihtiyaç oluyor. Enflasyonun azalması Ülkenin refahı demektir. Normalleşme ile birlikte sadece savunma sanayi değil tüm sektörlerde yerlileşme artacaktır” diye konuştu.

“Üretim yapan ve yurtdışına henüz açılmamış firmaların artık cesaretlenmesi gerekir”

Adnan Albayrak, enflasyonla mücadelede alınan tedbirler arasında yer alan yüksek faizli kullandırılan kredilerde faiz oranlarında sağlanacak indirimin şirketleri rahatlatacağını vurgulayarak, “Ciddi bir rahatlama sağlayacağı şüphesiz. Ancak Hükümetimizin attığı adımlar tek başına yeterli olmaz firmaların da kendi tedbirlerini alması gerekir; özellikle üretim yapan ve yurtdışına henüz açılmamış firmaların artık cesaretlenmesi gerekir. Ülkemizde farklı sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren ancak şu veya bu nedenle henüz hiç ihracat yapmamış üretici firmalar var” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yabancı yatırımcıların göz bebeği”

Kısa süre önce Dünya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğini, bu vasıtayla birçok diplomat ve yatırımcı ile bir araya geldiğini aktaran Albayrak, Türkiye’nin yabancı yatırımcıların göz bebeği olduğunu söyledi. Albayrak, “Biz ülkemize yabancı yatırımcı çekmeye çabalarken bazı siyasilerin Türkiye aleyindeki söylemlerini anlamış değilim. Bu tarz söylemlere akıl sır erdirmek cidden mümkün değil. Bu yanlışlara rağmen Türkiye halen yabancı yatırımcıların göz bebeği diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Türkiye güçleniyor bunu artık herkes kabul etmeli”

Albayrak bildirdiği görüşlerinde şunları kaydetti: “Öncelikle siyasi parti gözetmeksizin ülkemizin gelişmesi için gösterilen emeğe saygı duymalı ve milletçe buna destek olmalıyız. Gerek kamu da gerekse özel sektörlerde tasarruf önlemleri almalı ve hükümetimize külfet getirecek her türlü gereksiz harcamadan kaçınılmalıyız. Örneğin yerel yönetimlerin sahip olduğu mevcut makine ve teçhizatlar ömürlerini tüketmeden yeni makine ve teçhizat alımına gidilmemelidir. Alınacak makine ve teçhizatların seçimi ve belirlenmesi uzman yetkililer tarafından yapılmalıdır. Mesele Türkiye’nin kalkınması meselesidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Allah’ın izniyle ülkemizi çok güzel günler bekliyor. Türkiye güçleniyor bunu artık herkes kabul etmeli” şeklinde konuştu.

“Proje üretmeye devam edeceğiz”

Son olarak Albayrak, yerli imkanlarla ürettikleri ve Dünya’da markalaştırdıkladı Wattozz benzeri projelere devam edeceklerinin altını çizdi.