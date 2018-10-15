EKONOMİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:12

Noterlerden Hazine’ye 2,1 milyar liralık katkı

2018’in başından bu yana devlet adına yapılan vergi tahsilatı 2 milyar 119 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor” dedi.

Noterlerden Hazine'ye 2,1 milyar liralık katkı
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2018’in başından bu yana devlet adına yapılan vergi tahsilatı 2 milyar 119 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor” dedi.

Türkiye’deki noterliklerde yapılan çeşitli işlemlerden damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedeli olarak 2017 yılında toplam 2 milyar 726 milyon lira, 2018’in başından Ekim ayına kadar olan dönemde ise toplam 2 milyar 119 milyon lira vergi, devlet adına noterliklerde toplanarak hazineye aktarıldı. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterliklerde yapılan işlemler üzerinden devlete önemli ölçüde vergi aktarıldığını belirterek, “Noterlikler ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Noterlikler bir yandan vatandaşların belge bazındaki hukuki güvenliklerini korurken bir yandan da devlet adına vergi tahsilatı yapmaktalar” diye konuştu.

“Noterliklerden 5 yılda 13,8 milyar vergi aktarıldı”

Noterlerin son 5 yılda devlet adına yaklaşık 13 milyar 801 milyon lira vergi tahsilatı yaptığını belirten Dursun Cin, “Vatandaşın noterliklerde yaptığı işlemlerden alınan ücretlerin büyük kısmı devlete ait vergilerdir. Bu meblağlar Kanun’da belirtilen periyotlarla vergi dairelerine ödenmiştir. Noterler olarak, devlet adına ilgililerden tahsil ettiğimiz vergilerle kamu maliyesine önemli miktarda katkı sağlamaktayız. Noterler, hem yargı yükünün hafifletilmesinde hem de ihtilafları önlemede önemli bir işlevi yerine getirmenin yanı sıra adeta devletin bir vergi dairesi gibi çalışmaktadırlar” dedi.

Noterlerin, işlemlerde hukuki güvenliği sağlarken, ilgililer arasında yapılan hukuki işlemler sebebiyle doğan damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedellerini tahsil ederek hazineye intikal ettirmekten sorumlu olması bakımından “kamu veznedarlığı” görevini üstlendiğinin altını çizen Dursun Cin şunları söyledi:

“Noterler, aynı zamanda kişi ve kurumların, işlemler sebebiyle muhatap oldukları vergilerin, ödenip ödenmediğinin sorgulaması ve bu vergiler ödenmeden işlem yapmaktan kaçınması nedeniyle “otokontrol müessesesi” görevini gerçekleştirirler. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan vergi ödeyen mükellefler listelerinde, ödenen ortalama vergi istatistiklerine bakıldığında, noterler gerçek kazançları üzerinden beyan edilen ve ödenen gelir vergisi ortalaması bakımından ve hazineye yaptıkları katkı itibarıyla en yararlı vergi mükellef grupları arasında sayılmaktadır.”
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