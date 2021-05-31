ONT Coin Nedir?

Ont coin rehberi ile karşınızdayız. Kısaca açıklamak gerekirse Ontology, kripto paralar hakkında çok bilgisi olmayan veya hiç bilmeyen şirketlerin işletmelerine Blockchain teknolojisini entegre etmeleri için tasarlanmış yeni bir halka açık Blockchain projesidir. ONT Blockchain’i işletmelere verilerini özel veya halka açık şekilde saklama hizmeti sunar. Ek olarak Ontology ekosistemi, işletmelerin verilerinin işlenmesini sağlarken, akıllı sözleşmeler ve Token’laştırma gibi Blockchain avantajlarından yararlanmalarını da kolaylaştırır. Kısacası Ontology’yi işletmeler için kolay iş çözümleri üreten yenilikçi bir Blockchain platformu olarak düşünebiliriz. Gelin detaylara ONT Coin rehberi tarzında inceleyelim.

Da HongFei ve Erik Zhang tarafından kurulan Ontology, Çin merkezli OnChain şirketi tarafından geliştirildi. Genel standartın dışında hareket ederek, ICO (Initial Coin Offering) yapmayan ekip farklı bir yöntem ile, Ontology haber e-posta abonelerine ücretsiz olarak 1000 ONT Token’ı airdrop olarak gönderildi. Ek olarak halihazırda elinde NEO token bulunduranlara, NEO token başına 0,01 ONT Token ve ek olarak NEO DevCon etkinliğine katılanlara 500 ONT Token ödemesi yapıldı. Bu yılın Haziran ayında Ontology kendi Blockchain ağına geçmesiyle bunu bir dizi airdrop daha takip etti. Blockchain ağ geçişin tamamlanmasının ardından NEO Blockchain’inde olduğu gibi kendi iki Token türünü kamuya sundu.

Ontology Nasıl Çalışıyor?

Ontology, ana ağ Ontology Blockchain sisteminin üzerine kurulmuş diğer birçok Blockchain’in oluşturulmasına izin veriyor. Bu Onyology’nin işletmelere hizmet sunmasına olanak sağlamakta ve işletmeleri belirli kurallar ve özellikler ile birlikte tek bir halka açık Blockchain kullanmak zorunda olmak yerine, kendi teknolojilerini inşa etmeyi seçen işletmeler için çalışabilecek bir Blockchain hizmeti tasarlamasında daha fazla seçenek ve esneklik tanımakta. Günümüz Blockchain dönüşümünde bu önemli ölçüde büyük bir yenilik olarak sayılabilir. İşletmeler gün geçtikçe bu teknolojiye ihtiyaç duymakta, fakat yeterli bilgi ve teknolojik imkanlara sahip olmayabiliyor. Kurucu Jun Li Sydney NEO toplantısında konuyla alakalı şu yorumda bulunmuştur:

“İşletmelerin halen bir çok gereksinimi var. Onlar kendi yönetim modelleri ile kendi blockchain sistemlerini istiyorlar. Gizlilik, işletmelerin en başlı sorunlarından birisi, çünkü genellikle tüm verilerini, özellikle tüketiciyi gizliliğini koruma yasalarına uymak için özel olan veya özel olması gereken verileri kamuya açık etmek istemiyorlar. Aslında bu çoğu işletmenin Ethereum veya NEO’dan uzak durmasının arkasındaki en büyük nedenlerden.”

Ontology’nin İşlevselliği

Platform hızlı bir büyüme kat etti. Bu büyümenin yaygın olarak kabul görmesinin nedenlerinden biri, hem kendi geliştirdikleri hemde halihazırda olan ağlara bağlanabilmesi, ve kullanabilmesiydi. Sadece tek bir ana ağ Blockchain’de çalışmadığı için Ontology ağı, kullanıcıların Blockchain aracılığıyla verileri nasıl ve kiminle paylaştığını kontrol etmesine olanak tanır. Bu, ONT'nin işletmeler için bu kadar çekici olmasının ana nedenlerinden biridir, çünkü başka zincirlere de izin verir ve bu nedenle birden çok amaca sahiptir.

ONT Token Nedir?

ONT Token, Ontology ana ağını etkileyen konularda karar verirken, sahiplerine söz hakkı ve kripto “pasif gelir” veya faiz olarak düşünebileceğimiz elde tutma ödülleri verir ve 1 milyar adet sınırını aşmaz. Ayrıca ONT bölünemezdir, 1, 2 ve 3 gibi tam sayılar olarak sahip olunabilir. ONG ise bölünebilir ve 0.05 gibi küsürlü sayılarla tutulabilir.

ONG Token’larının, ONT’ye sahip olanlara dağıtıldığı platformda ONG, işlem ücretleri için kullanılan GAS olarak düşünülebilir. Akıllı sözleşmeler, aktarımlar gibi diğer işlemlerin finanse edilmesinde kullanılmaktadır. Yani kısaca bir tanesini ana ağ kripto para varlığı (ONT), diğerini ise GAS ücretleri ve ödüllendirme olarak düşünebilirsiniz (ONG).

ONT Token Nasıl Alabilirim?

ONT diğer birçok kripto para gibi kolay bir şekilde ulaşılabilen bir kripto paradır ve birçok kripto para borsası tarafından listelenmektedir. ONT almak için birden fazla yöntem mevcuttur. Bunlardan birisi, eğer hali hazırda kripto paranız varsa, Exodus Ontology cüzdanını indirip, ONT ile takas edebileceğiniz yöntemdir. Sadece Exodus kullanmak zorunda değilsiniz tabii, bir çok alternatifiniz internette mevcut. Eğer kripto paranız yoksa, dolar veya Euro cinsinden bir fiat ile en popüler borsalardan olan Coinbase, Kraken, Bitfinex gibi güvenilir kripto para siteleri seçeneklerinizi değerlendirebilir ve bu kripto varlığı satın alabilirsiniz.

Ontology Güvenli mi?

Ontology platformunda bulunan veriler, telefon veya sadece sizin erişim sağlayabileceğiniz özel bir anahtar ile güvenli bir cloud depolama ile korunmaktadır. Böylece kimlik ve verilerinizi 3. parti uygulamalar ile paylaşırken, tüm bilgilerinizi vermek zorunda kalmazsınız. Tek yapmanız gereken, noter tasdikli bir belge için noter imzası almak gibi Ontology tarafından kimliğinizi kanıtlamak. Böylelikle verileri değil sadece imza onayı sağlamış olursunuz. Bu güvenlik önlemleri, kanıt ve doğrulama aşamalarında ONT token karşılığında ONT ID kullanıcıları için kimlik bilgisi kanıtlamak adına geliştirilen Ontology Trust Anchors hizmetidir. Ek olarak bu sistem, imza gibi sahtesi yapılabilen bir yöntemin aksine oldukça gelişmiş kriptografik protokoller sayesinde güvenli ve saldırılara karşı korumalıdır.

Ontology Kullanım Alanları

Aslında bakacak olursanız, Ontology sadece bir projeden öte Blockchain dönüşümünün hızlanması için önemli bir adım olabilir. Burada özellikle Ontology’den bahsetmiyoruz, bu fikrin sunduğu yeniliği ve hizmetleri kast ediyoruz. Bu tarz teknolojiler sayesinde Blockchain ekosistemi, çok daha geniş işletmeler ve sektörlerce kullanılabilir ve geliştirilebilir hale gelecektir. Bu Blockchain dönüşümünün hızlanması ve daha geniş insan topluluklarınca kullanılması açısından önem arz eden bir fikirdir. Oldukça ilgi çekmesi ve hızla yayılması ise bu fikrin ne kadar güçlü olabileceğinin bir göstergesi niteliğinde.