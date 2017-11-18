Op. Dr. Kenan Kalı’dan İzmirliler’e konut uyarısı

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir’de inşaat sektörünün geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ve İzmir’e yatırım yapma çağrısında bulunan Kalı, İzmir’in bu kente yatırım yapanlara önümüzdeki dönemde de kazandırmaya devam edeceğini söyledi.

İzmir’in başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinden nitelikli göç aldığını vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, ’’İzmir’e başlayan nitelikli göç önümüzdeki yıllarda da artarak sürecek. İzmir’e geçtiğimiz sürede İstanbul’dan yaklaşık 60 - 70 bin kişi göç etti. Özellikle İstanbul’daki yoğunluktan ve keşmekeşten bunalmış üst gelirli vatandaşlarımız yaşamak için İzmir’i tercih ediyor. İstanbul’un nüfusu, tarihinde ilk kez azaldı. Bu çok önemli bir gelişme ve başlangıç. İzmir’in hem İstanbul’un vaat ettiği sosyal olanakları barındırması, hem de daha ferah ve yaşanabilir bir kent olması tüm Türkiye’yi kendine çekiyor. Bu da İzmir’in bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor’’ diye konuştu.

“Fiyat artışı sürecek”

İzmirlilerin geçen yıl almadığı evleri bu yıl alamadığına dikkat çeken Kalı, konutlardaki fiyat artışı trendinin ise süreceğini kaydetti.

Yatırımda bulunmak isteyenlere, ellerini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunan Op. Dr. Kenan Kalı, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda satış yaptığımız kesimin yalnızca yüzde 1 ya da 2’si İstanbullular’dı. Ancak bu yıl konut alanların yarısı İstanbullu. İstanbullular, İzmir’in geleceğini gördükleri için hızlı bir yatırım içindeler. İzmir’in kent merkezinde yeni arsalar üretemiyoruz. Göç ve arsa üretim hızını göz önünde bulundurduğumuzda İzmir’deki konut fiyatlarının artışı sürecek.’’

“İzmir’de kötü lokasyon yok”

İzmir’de kötü lokasyonun olmadığını, fakat bulunduğu lokasyonla uyumsuz yanlış projeler üretildiğinin de altını çizen Kalı, ’’Gözde Grubu olarak en büyük özelliğimiz doğru lokasyonda doğru projeyi üretmemiz. Bu yüzden de projelerimiz çok hızlı bir şekilde alıcısıyla buluşuyor. Maalesef, sektörde çoğu kez önceden yapılan başarılı projeler başarısız bir şekilde taklit ediliyor. Bu da hem arsaların zayi olmasına, hem de sektörün yara almasına neden oluyor. İzmir’de doğru lokasyonda doğru proje üretilirse satış sorunu yaşanmaz ve sektör olumlu yönde büyür’’ ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümü acilen tamamlamalıyız”

Irak Süleymaniye merkezli 7.3 şiddetindeki depremin de, İzmir’e yeniden deprem gerçeğini hatırlatması gerektiğine değinen Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir’in tüm gücüyle el ele verip bir an önce kentsel dönüşümünü tamamlaması gerektiğini vurguladı.

“Aynı deprem İzmir’de gerçekleşse kaç bina ayakta kalır?” diye soran Kalı sözlerini şöyle sürdürdü:



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’’İzmir maalesef alışkanlıklarını oldukça güç değiştiriyor. 60 yıllık binalarda yaşayan insanlar alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için dönüşüme sıcak bakmıyor. Oysa hepimizin can güvenliği açısından alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp, birlikte kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde modern ve çağdaş kentlere yakışır şekilde tamamlamalıyız’."