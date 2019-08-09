EKONOMİ:
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09 Ağustos 2019 Cuma 13:52

Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol’de

Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol'de
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Taşıt tanıma sistemlerinin yaygınlaştığı günümüzde, opet otobil ile piyasadaki yerini alıyor. Taşıt tanıma sistemi özellikle çok sayıda aracı olan şirketlerin vazgeçilmezi. Taşıt tanıma sistemini kısaca anlatacak olursak, ön ödeme ile sisteme yüklediğiniz para ile araçlarınız benzin istasyonlarından direk benzin alabiliyorlar.


Opet Otobil ‘inde bu konuda birçok özelliği mevcut. İnternet üzerinden tarafınıza tanımlı otobil hesabına girebilir, para yükleyebilir, otobil tanımlattığınız araçların hangi Opet istasyonundan ne zaman ve ne kadar benzin aldığını görebilirsiniz. Bu sayede araçlarınızın tüketimlerini kontrol altına alabilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz. Faturalandırmalarınızda internet üzerinden otomatik yapılır ve size mail ile iletilir. Bu ve bunun gibi bir çok özelliği ile Opet Otobil sisteminden tüm şirket araçlarınızın benzin harcamalarını online olarak yönetebilirsiniz.


Opet otobil için Nur Petrol web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Online olarak yaptığınız başvuru ile kaydınız oluşturulur ve müşteri temsilcisi işlemlerinizi gerçekleştirir. Araçlarınıza tanımlanacak otobil ile Opet benzin istasyonlarında aracınızdan inmeden, sistemdeki bakiyenizden benzin dolumu gerçekleştirebilirsiniz.


Nur Petrol web sitesi olan nurpetrol.com.tr adresi üzerinden Yakıt Kart ve Toptan Akaryakıt başvurularınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’nin her yerine toptan akaryakıt gönderimi yapılmaktadır. Aynı zamanda akaryakıt nakliyatlarınızı da gerçekleştirmektedir. 444 0 687 çağrı merkezi numarasından, Opet otobil, yakıt kart, toptan akaryakıt ve diğer konularda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

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