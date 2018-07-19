Ordu’da fındık hasadı 29 Temmuz’da başlıyor

2018 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. Fındık hasadı 29 Temmuz’da başlıyor.

2018 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. Fındık hasadı 29 Temmuz’da başlıyor.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ordu Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Ordu ili ve ilçelerinin fındık hasadına başlama tarihleri belirlendi.

Toplantıda, sahil kesimi olan 0-250 rakımlı bölgelerde 29 Temmuz, orta kesim olan 251-500 rakımlı bölgelerde 5 Ağustos ve 500 metre ve üzeri rakımlı yüksek bölgelerde ise 12 Ağustos tarihinde fındık hasadına başlanılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, hasat tarihinden 7 gün sonra da fındık ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Fındık hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, “Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri Komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz” dedi.