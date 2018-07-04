EKONOMİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:14

Ordu’da kafeslerden balık fışkırdı

Ordu’da kafes balıkçılığı kapsamında iç sularda ve denizde gerçekleştirilen üretim her geçen yıl artmaya devam ediyor.Ordu’da kafes balıkçılığının yapıldığı Altınordu ve Perşembe ilçelerinde 6 tesiste yapılan yıllık 2 bin...

Ordu'da kafeslerden balık fışkırdı
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Ordu’da kafes balıkçılığı kapsamında iç sularda ve denizde gerçekleştirilen üretim her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Ordu’da kafes balıkçılığının yapıldığı Altınordu ve Perşembe ilçelerinde 6 tesiste yapılan yıllık 2 bin 500 tonluk, ilçelerde iç sularda yapılan alabalık tesislerinde toplam 170 ton üretim Türkiye’nin su ürünleri ihracatına katkı sağlıyor. Yıllık 2 bin 500 ton balık üretimi gerçekleştirilen kafes balıkçılığı Ordu ekonomisine ise yılda yaklaşık 40 milyon TL kazandırıyor.

Perşembe ilçesindeki tesislerde gerçekleştirilen kafes balıkçılığı tesislerinde gökkuşağı alabalığı ve levrek olmak üzere iki türde üretim yapılıyor. Kapasite arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü Ordu’da kafes balıkçılığında hedef yılda 5 bin tonu aşan üretim olarak belirlendi.

Yıllık 40 milyon gelir

Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, kafes balıkçılığı üretimini yaygınlaştırmak için mevcut işletmelerin kapasite artırımı ve yeni işletmeler kurulması için çalışmalar yapıldığını belirterek 2 bin 500 ton olan üretimi 5 bin tonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ordu’nun gerek iç suları gerekse kıyılarının kültür ve kafes balıkçılığına uygun olduğuna dikkat çeken Yılmaz,”2013 yılında kültür-kafes balıkçılığından üretilen balık miktarı bin 500 ton civarındayken yapılan kapasite çalışmaları ile birlikte bugünlerde bu sayı 2 bin 500 ton seviyelerine ulaştı. Kafeslerde gökkuşağı alabalığı ve levrek olarak iki tür balık üretimi yapılıyor. Hedefimiz yapılacak çalışmalarla bu miktarı 5 bin tonun üzerine çıkarılmasını sağlamak” dedi.

Ordu’da mevcut çalışan 6 kültür balıkçılığı işletmesinde yıllık 2 bin 500 ton balık üretildiğini ve bu üretimden yaklaşık 35-40 milyon TL’lik gelir elde edildiğini aktaran Yılmaz, “Kültür balıkçılığı ile üretilen balıklarda fiyat değişiklikleri yaşanabiliyor. Ancak ortalama 15 TL’den satıldığını varsayarsak Ordu’ya yıllık yaklaşık 35-40 milyon TL gibi bir getirisi var” bilgisini verdi.

Topçam’da balık üretimi

Yılmaz ayrıca, yerel bir işletmenin Topçam baraj gölünde yıllık 180 ton kapasiteli kafes üretim sistemi kurduğunu da belirterek, "Bu çalışmaları yıllar içerisinde arttırarak yaklaşık 100 milyon liralık bir ekonomik ve istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
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