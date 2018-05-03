EKONOMİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:12

Ordu’da örnek fındık bahçeleri ile verim 4 kat arttı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yaşlanan fındık bahçelerini yenilemek amacıyla başlattıkları çalışma ile daha önce dekarda 80-90 kilogram verim aldıkları bahçelerden 300-350 kilogram verim alacak hale geldiklerini...

Ordu'da örnek fındık bahçeleri ile verim 4 kat arttı
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Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yaşlanan fındık bahçelerini yenilemek amacıyla başlattıkları çalışma ile daha önce dekarda 80-90 kilogram verim aldıkları bahçelerden 300-350 kilogram verim alacak hale geldiklerini belirtti.

Yılmaz, 2015 yılında ‘Fındıkta Verim ve Kalite Artacak’ sloganıyla 19 ilçede başlattıkları çalışma ile 100’ü aşkın örnek bahçe oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, “Ülkemiz dünya fındık üretiminin yüzde 75’ ini tek başına üreten lider ülke konumundadır. Dünya fındık üretiminin yüzde 25’i ise Ordu’da üretiliyor. Ordu’daki tarım alanlarının yüzde 89’unda fındık tarımı yapılmaktadır. Ancak fındık bahçelerimizin yaşlanmış olması, arazi yapımızın engebeli olması, üreticilerimizin bahçelerinde bakım ve besleme konularında yaptıkları yanlış uygulamalar, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen unsurlardır. Bizler coğrafi şartları değiştiremeyiz ancak budama ve gübrelemede yapılan hataları giderebiliriz. Bu kapsamda İl müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla son 6 ayda 60 adet, 2015 yılından bu yana ise tüm ilçelerimizde 100’ ün üzerinde örnek bahçeler oluşturduk. Bu bahçelerimizde dekara verimi 300-350 kg’a kadar çıkartarak lider ülkeye yakışır verim ve kaliteye getirdik” dedi.
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