Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın (2019-2021) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 16’ncı maddesi gereğince onaylandığı belirtildi.

2019 ile 2021 yıllarını kapsayacak olan Plan’a göre, bu dönemde ekonomi politikasının temel amacı kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin yeniden sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleşmesi olacak.

Mali Plan döneminde maliye politikasının temel hedefi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması olacak. 2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikaları eş güdüm içerisinde yürütülecek.

“Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır”

Plan’da, kamu kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi’nin kurulacağının altı çizilerek, “Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır” denildi.

“Kamu idareleri, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak 2019, 2020 ve 2021 için bütçe tekliflerini sunacaklardır”

Plan’da, 2019-2021 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Plan içinde yer verildiği belirtilerek, kamu idarelerinin Orta Vadeli Program (OVP) ile Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyerek 2019, 2020 ve 2021 için bütçe tekliflerini sunacakları ifade edildi.

“OVP’de öngörülen makroekonomik göstergeler esas alınacak”

2019-2021 dönemi merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminlerinin belirlenmesinde Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik göstergeler esas alınırken, 2019, 2020 ve 2021 yılları için sunulacak bütçe tekliflerinde de söz konusu göstergeler esas alınacak.

Bütçe giderlerine ilişkin temel politikalar

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttıracak program bazlı, performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecek. Kaynak kullanımında etkinliği arttırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, kamu harcamalarına ilişkin karar alma süreçlerinde kamu kaynağının karşılığının en iyi şekilde alınmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık harcamalarının azaltılması için önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek. İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. İstihdam ile uyumlu eğitim planlaması yapılacak. Tarım sektöründe verilen destekler, üretici geliri, tüketici refahı ile üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin arttırılmasını sağlamaya yönelik olarak şekillendirilecek ve sadeleştirilecek. Kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Bütçe gelirlerine ilişkin temel esaslar

Kamu gelir politikaları, 2019 yılında gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengeleme sürecinin desteklenmesi; 2020-2021 dönemlerinde ise kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürütülecek.

“Lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak”

Gelir politikaları; vergi adaletini geliştirme, vergi tabanını genişletme, vergiye gönüllü uyumu arttırma, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırma ile analiz ve denetim kapasitesini güçlendirme amaçlarına uygun olarak istikrar ve öngörülebilirlik temelinde yürütülecek. Vergisel teşvikler gözden geçirilecek. Lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak. Yerel yönetimlerin öz kaynak oluşturma kapasiteleri geliştirilecek, böylece genel bütçeye olan bağlılıkları azaltılacak.

Merkezi yönetim bütçe dengesi

Orta Vadeli Mali Plana göre merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2019 yılında yüzde 1,8, 2020 yılında yüzde 1,9 olarak gerçekleşeceği öngörülürken bu oranın 2021 yılında yüzde 1,7’ye düşeceği tahmin ediliyor. Orta Vadeli Mali Plan döneminde, faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranının 2019 yılında yüzde 0,8 olacağı, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 1 ve yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Merkezi yönetim bütçe giderleri

Ekonomik sınıflandırma bazında merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH’ye oranının 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 21,6 olması öngörülürken bu oranın 2021 yılında 21,4’e düşeceği tahmin ediliyor.

Bütçe teklifleri 15 Ekim 2018 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, Bütçe Çağrısı ve Eski Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki esas ve usuller çerçevesinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayarak, 15 Ekim 2018 tarihine kadar kesinleşen bütçe tekliflerini Hazine ve Maliye Bakanlığına teklif edecek.