Otelde Pazarlık olur mu?

Çoğumuz pazarlık yapmayı severiz değil mi? Pazarda, markette ya da herhangi bir şey alırken, en uygun fiyatı elde edebilmek için kıyasıya uğraşırız. Bizim için pazarlık etmek, neredeyse milli bir gelenek gibidir. Peki ya otelde hiç pazarlık yapmayı denediniz mi? Otelde hiç pazarlık olur mu dediğinizi duyar gibiyiz. Doğru ya; mevcut online seyahat platformlarında, arada acente var. Otelle doğrudan iletişiminiz pek mümkün değil. Ücretler sabit. Alışveriş şartları kesin ve net. Ama bir yandan da dünya değişiyor değil mi? Alışveriş alışkanlıklarımız da öyle. Peki, neden otel rezervasyonlarında da yenilikçi, hatta sıra dışı bir yaklaşım olamasın?

İşte tam da bu noktada, HotelForex devreye giriyor ve kültürümüzdeki pazarlık alışkanlığını, yenilikçi bir bakış açısıyla ve sektöründe ilk kez, otel rezervasyon ve seyahat sektörüne taşıyor. HotelForex; otelcinin ve son kullanıcının beklentilerini ve bakış açılarını odak noktasına koyarak, otelin ve müşterinin, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına olanak tanıyor.

Peki Bu Nasıl Oluyor

HotelForex’te fiyatlar, talep ve arza göre anlık olarak değişiklik gösteriyor. Son kullanıcı da %30’a kadar indirimlerle istediği fiyatı belirleyebiliyor. Bu sayede HotelForex, son kullanıcıların tek bir fiyat üzerinden rezervasyon yapma devrini kapatıp, otelcinin de boş odalarını değerlendirmesini sağlayarak, benzersiz iş modeliyle hem otellere hem de son kullanıcılara yeni fırsat kapıları açıyor.

Ama şunu hatırlatalım; HotelForex, sadece bir tarafın kazandığı bir açık artırma sitesi değil. Eğer sitede o an 100 kişi pazarlık yapıyorsa, o 100 kişinin tamamının da faydasını gördüğü bir pazarlık sitesi.

Kim Bu HotelForex

HotelForex; yenilikçi, inovatif ama bir yandan da sektörde deneyimli bir ekip tarafından kuruldu. İlk şubesi Delaware, Wilmington USA’de açılan HotelForex’in merkez ofisi ise İstanbul’da yer alıyor. Halihazırda, İstanbul otellerinde 2500’den, Türkiye’nin tüm bölgelerinde ise 15000’den fazla otelle iş birliği içinde olan HotelForex, aynı zamanda, Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli start-up programlarında derece alan HotelForex, neredeyse her ülkede start-up’lara geliştirme ve yatırım fırsatı sunan Endeavor ScaleUp Programı’na kabul edilen sayılı seyahat sektörü girişimlerden biridir.

Hem Yakın Hem Uzak: Ağva

Karadeniz kıyısında, İstanbul’a sadece 97 km uzaklıktaki Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında yer alan şirin bir belde Ağva. Adı da Latince’de “iki dere arasına kurulmuş köy” anlamına geliyor. Her iki derede de karşı kıyıya ulaşmak için teleferik kullanılıyor. Salınarak Karadeniz’e dökülmeden önce, seyrine doyum olmayacak eşsiz resimler ortaya çıkaran bu dereler üzerinde, tabii ki zengin serpme kahvaltınızı yaptıktan sonra, isterseniz kano ya da deniz bisikletiyle gezintiye çıkabilirsiniz. Genelde Göksu kıyısında konuşlanmış olan Ağva otellerinde konaklayabilir, doğanın seslerini dinleyerek, kendinizi, bu kadar yakın olmanıza rağmen, büyük şehrin keşmekeşinden çok uzaklarda hissedebilirsiniz. Tabii ki HotelForex ayrıcalıklarıyla.

Tatavla’dan Şişli’ye

16. yy’da, Kanuni döneminde Ege ve Akdeniz’de tutsak edilen zanaatkarlar, bugün Kurtuluş olarak bilinen Tatavla’ya yerleştirildi ve bunlar, Şişli bölgesinin ilk yerleşimcileri oldular. O zamandan yakın tarihimize kadar da Şişli bölgesine, genel olarak gayrimüslimler yerleştiler. İç içe geçmiş kültürleri ve renkleriyle, Türkiye’de yaşamış her millet, Şişli’yi beraberce inşa ettiler. Her semtinin ayrı bir hikayesi olan Şişli’yi gezmek için bir gün elbette yeterli değil. Bu yüzden, HotelForex’in sunduğu ayrıcalıklarla, her bütçeye uygun seçenekleriyle Şişli otellerinde konaklayabilirsiniz.

Pera’dan Beyoğlu’na

Orta Çağ’dan itibaren Haliç’in karşısındaki bölge, Yunancada “karşı yaka” anlamına gelen Pera ismiyle anılmış. Osmanlı döneminde de, bir beyin oğlunun bölgeye yerleşmesi sonucu Beyoğlu denilmiş. 1925 yılından itibaren de Beyoğlu, bölgenin resmi adı olarak kullanılmaya başlanmış. Beyoğlu; İstanbul’un en fazla İstanbul kokan, en kozmopolit ilçesi olarak kabul edilir. Hatta, elçilikler civarına yoğun bir şekilde yerleşen yabancılar dolayısıyla Grand Rue de Pera olarak da anılan İstiklal Caddesi, deyim yerindeyse İstanbul’un da merkezi sayılır. Galata Kulesi’nden, Agatha Christie’nin de konakladığı Pera Palas’a; Tophane-i Amire’den Narmanlı Han’a, Beyoğlu’nun güzelliklerini görebilmek için, tarih kokan Beyoğlu otellerinde konaklayabilirsiniz. Tabii ki HotelForez avantajıyla.

Fatih Sultan Mehmet’in Adını Taşıyan Semt: Fatih

Suriçi de denilen, İstanbul’un kurulup geliştiği bölgedir Fatih. Adını da; Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Fatih Külliyesi’nden alır. Marmaray kazıları sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntularla, tarihi 8500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılan, İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından biri olan Fatih; 1058 yıl boyunca Bizans’a, 469 yıl boyunca da Osmanlı’ya başkentlik yapmıştır. Bu yüzdendir ki bu bölge adeta; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. İstanbul Surları, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii ve Mısır Çarşısı, Fatih sınırları içinde bulunur. Bu muhteşem semti doya doya görebilmek için, HotelForex avantajıyla, her bütçeye uygun Fatih otellerinde konaklayabilirsiniz.

Yakın Tarihin Tanığı: Taksim

Yakın tarihimizde pek çok olaya şahitlik etmiş olan Taksim’i, aslında bir semt olarak nitelemek doğru değil. Daha çok, bir meydan ve onu kuşatan yapılar topluluğu denilebilir. 17. ve 18. yüzyıllarda, Pera’nın sınırını belirleyen mezarlıkları, gezinti yerleri, kahvehaneleri ve su dağıtım merkezi ile tanımlanan Taksim bölgesi, 19. yüzyılın başında Topçu Kışlası’nın yapımıyla askeri bir işlev de kazanmış, 20. yüzyılda ise Cumhuriyet’in en kuvvetli temsil alanlarından birine dönüşmüş. 18. yüzyıl ortasından itibaren Taksim Suyu Tesisleri’nin deposu ve maksemiyle sınırlandırılmış olan düzlük, Osmanlı döneminde “teferrüçgâh” olarak anılan, günümüzde “rekreasyon alanı” dediğimiz bir açık hava gezinti yeri olmayı sürdürmekte. Siz de İstanbul’un merkezi olduğunu söylemenin hiç de yanlış olmayacağı Taksim’i görebilmek için, HotelForex’in sunduğu avantajlarla Taksim otellerinde konaklayabilirsiniz.