Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı ilk yarısında yüzde 12 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği Haziran verilerinde; bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı yüzde 19 azalma görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azalarak 353 bin 348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde ise 401 bin 158 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,82 oranında azalarak 275 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305 bin 924 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,64 azalarak 77 bin 478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95 bin 234 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Haziran ayında yüzde 39 azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Haziran ayı 51 bin 37 adet oldu. 83 bin 658 adet olan 2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 38,99 oranında azaldı. 2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 azaldı ve 41 bin 225 adet oldu. Geçen sene 66 bin 164 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Haziran ayında 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 43,91 azaldı ve 9 bin 812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 494 adet satış yaşanmıştı. 2018 yılı Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 9,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,8 azalış izlendi. 2018 yılı Haziran ayı sonunda 98 adet elektrikli ve 2 bin 113 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,38 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 114 bin 145 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Haziran ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,55’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37’ye yükseldi.

2018 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,54’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,5 pay alan C (150 bin 252 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,5 pay, 139 bin 292 adet) oldu.

2018 yılı Haziran ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,08 pay ile van (53 bin 524 adet), ardından yüzde 12.25 pay ile kamyonet (9 bin 492 adet), yüzde 10,11 pay ile pick-up (7 bin 836 adet) ve yüzde 8,55 pay ile minibüs (6 bin 626 adet) yer aldı.