Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk dört ayda yüzde 1 azaldı

ODD verilerine göre; Nisan ayında otomobil pazarı yüzde 2 arttı, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk dört ayında ise 232 bin 78 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Nisan ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 oranında artarak 177 bin 418 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 173 bin 961 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,29 azalarak 52 bin 138 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 58 bin 117 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Nisan ayında yüzde 6 azaldı.

2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 71 bin 126 adet oldu. 75 bin 988 adet olan 2017 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 6,4 oranında azaldı. 2018 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,98 azaldı ve 55 bin 108 adet oldu. Geçen sene 57 bin 998 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Nisan ayına göre yüzde 10,96 azaldı ve 16 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 990 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,6, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4,5 artış yaşandı. 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33,3 azalış izlendi. 2018 yılı Nisan ayı sonunda 66 adet elektrikli ve bin 490 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,87 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 507 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Nisan ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,76’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,82’ye yükseldi. 2018 yılı Nisan ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,72’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55,29 pay alan C (98 bin 99 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 51,0 pay, 90 bin 489 adet) oldu. 2018 yılı Nisan ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,49 pay ile van (36 bin 232 adet), ardından yüzde 11,83 pay ile kamyonet (6 bin 169 adet), 10,36 pay ile pick-up (5 bin 399 adet) ve yüzde 8,32 pay ile minibüs (4 bin 338 adet) yer aldı.

2018 yılında; ABD’deki gelişmeler; Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadelede kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacağı bildirildi. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edildi.