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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:11

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanlığı görevine Toker Özcan atandı. Özcan’dan boşalan İsdemir Genel Müdürlüğü görevine de Mesut Keyfli getirildi.

OYAK Maden Metalürji Grubu'nda iki üst düzey atama
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OYAK Maden Metalürji Grup Başkanlığı görevine Toker Özcan atandı. Özcan’dan boşalan İsdemir Genel Müdürlüğü görevine de Mesut Keyfli getirildi.

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama gerçekleşti. Gruptan yapılan açıklamaya göre OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü Toker Özcan, Ekim 2018 itibarıyla ‘OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı’ olarak atandı. Toker Özcan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini ise Mesut Keyfli’ye devretti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Toker Özcan, iki yılı aşkın bir süredir İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (İsdemir) Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Mesut Keyfli ise, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İsdemir’de mühendis olarak göreve başlayan Keyfli, son olarak İsdemir’de İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.) olarak görev yapıyordu.
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