(Özel) Bu hastanede hiçbir şey çöpe gitmiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek tasarrufa gitti.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyede, zarar gören ve eskiyen malzemeler çöpe gitmeden yeniden hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’tasarruf’ çağrısının üzerine, kentteki hastaneler eskiyen malzemeleri yeniden kullanıma sokmak için çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında hastanedeki atölye çalışanları, servislerden gelen talepler doğrultusunda deforme olmuş mobilyaları kontrol ediyor. Daha sonra hastane teknik servisine götürülen mobilyalar, görevli ustalar tarafından yenileniyor. İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teknik Birim Sorumlusu Kazım Emekçi, eskiyen mobilyaları doktor edasıyla tedavi ettiklerini belirtti. Kendilerine gelen malzemelerin büyük bir çoğunluğunu geri kazandıklarına dikkat çeken Emekçi, “Burada hastanemizdeki tüm atölye işleri görülür. Burada demircilik, marangoz, tesisat, elektrik, meka makine ve döşeme gibi birçok faaliyet yapılır. Doktorlar nasıl ki hastalarını ameliyata alıp tedavi ediyorsa, bizler de mobilyaları tamir edip, sıfırdan bir ürün elde edebiliyoruz. Bir doktorun yaptığı işlemin aynısı burada yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Hastanedeki malzemeler hepimizindir. Kasıtlı olarak bu malzemeleri yırtmayın. Devletimizin malına hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Hastane içinde gelen bütün malzemeleri tamir ettiklerini ifade eden mobilya döşeme ustası Yaşar Yılmaz ise “Hastanemizdeki servisler bize sıkıntılarını bildiriyor. Gelen talepler doğrultusunda bizler gidip bakıyoruz. Servislerden gelen deforme malzemenin burada sökümünü yapıyoruz. Daha sonra tamiratını, aynı anda mobilya yüzeylerinin dikişini yapıyoruz. Burada yenilenen mobilyaları tekrar servise iade ediyoruz. Burada çok sorunlu koltukları günlük 2-3 adet tamir edebilirken, sadece yüz yırtıkları olursa günde 10 tanesini yenileyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada malzemeler çöpe gitmiyor"

Vatandaşların hastane malzemelerini kötü kullandığını ancak kendilerinin o malzemeleri çöpe atmadan tekrar kullanıma kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel olarak burada malzemeler çöpe gitmiyor. Ancak mekanizmada sıkıntı olursa pek uğraşamıyoruz. Yoksa burada yapamayacağımız hiçbir şey yok. Burada tamir etmenin yanında, imalat da yapabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Doktorlar hastasını muayene edip teşhis bıraktığı gibi bizler de aynı işlemi yapıyoruz. Vatandaşımız malzemeyi çok hor kullanıyor. Kendi evinde mobilyaya gösterdiği ilgiyi burada göstermiyor.”