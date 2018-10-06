EKONOMİ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 13:11

(Özel haber) Karadeniz’de görülmemiş bolluk: Denizden yüzlerce kasa palamut çıktı

İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan Tekirdağlı balıkçıların teknesi palamutla doldu taştı. Balıkçı teknesi balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Özel haber) Karadeniz'de görülmemiş bolluk: Denizden yüzlerce kasa palamut çıktı
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İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan Tekirdağlı balıkçıların teknesi palamutla doldu taştı. Balıkçı teknesi balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinden balıkçı tekneleriyle yola çıkıp, Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Denizden çekilen ağlar palamutla doldu taştı. Balıkçılar ağları tekneye alırken zor anlar yaşadı. Balıkçılar, tamamı palamutla dolup taşan teknede balıkları koyacak yer bulamadı.

Yüzlerce kasa palamut çıktı

Ağaların tekneye çekilmesi ve teknede dolup taşan palamutların kasalara alınması amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Palamutların kasalara alınması ile birlikte ortalama 700 kasa palamut yakalanmış oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan kaptan İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz’de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bu seferde 700 kasa palamut tuttuk. Karadeniz’de palamut yüzleri güldürüyor" dedi.
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