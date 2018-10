Özel sektörden enflasyonla mücadeleye destek geliyor

Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı. Bu kapsamda Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500’ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak.

Halka açık giyim perakendesi grubu Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıkladı. Grup, enflasyonla savaşa etkin katılım için tüm perakende şirketlerinde müşterilerinin alım gücüne destek olmak için satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarını da içeren bir eylem planını hayata geçirme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre bu eylem planına ek olarak Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500’ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu indirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30’un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak. Alışverişin yeni icadı olarak 2015’te lanse edilen Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran ve yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını Grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak.

“Müşterimizin yanında olmak, alım gücünü korumak en önemli görevimiz”

Enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıklayan Boyner Grup CEO’su Cem Boyner enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini belirtti. Ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Cem Boyner, “Ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız. Alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanısıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz. Perakende sektörünün varolma nedeni tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini doğru yer ve zamanda karşılayabilmektir. Böyle dönemlerde de bize düşen en önemli sorumluluk doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla müşterilerimizin alım gücüne destek olmaktır. Özellikle enflasyon ortamında perakendecilerin müşterisinin yanında olması ve müşterisinin alım gücünü koruması sürdürülebilirlik için esastır. Hane ekonomilerini ayakta tutmak ve güçlendirmek zorundayız. Tüm Boyner Grup markalarında yapacağımız satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamada Ay Marka, Beymen, Br Mağazacılık, Boyner, Hopi, Morhipo gibi grup şirketlerinin enflasyonla mücadeleye tam destek vereceğinin bildirildiği açıklamada yüzde 10 indirim uygulayacak grup markaları şu şekilde sıralandı:

“Academia, Agenda, Altınyıldız Classics, Barbie, Beymen Business, Beymen Club, Beymen Collection, Beymen Çanta, Beymen Studio, Black Pepper, Cotton Bar, Divarese, D by Divarese, Deep Purple, Enchantimals, Fabrika, Funky Rocks, George Hogg, Giro, House of Camellia, Limon Company, Loves You, MammaRamma, Monster High, Morhipo Kids, Morhipo Home, Morhipo Beach, NetWork, North of Navy, Penford, People by Fabrika, Pi, Pink&Orange, Que, T-Box, Tommorrowsland, Walk on by, Whiplash."