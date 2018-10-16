Özel sektörün yurtdışı kredisi azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar dolar azalarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar dolar azalarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar dolar azalarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 532 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 926 milyon dolar azalışla 11,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 233 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 611 milyon dolar azalarak 152,3 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 15,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 219,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2’sinin dolar, yüzde 34,9’unun euro, yüzde 3,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 17,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,5’inin dolar, yüzde 33,4’ünün euro ve yüzde 17’sinin Türk lirası ve yüzde 0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 219,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 50,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 22,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.