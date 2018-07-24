Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, medeni hali nedeniyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine iki bin, emlakçıya ise bin lira idari para cezası kesti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, medeni hali nedeniyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine iki bin, emlakçıya ise bin lira idari para cezası kesti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak işletmelerine ceza kesilmesi haksız bir uygulamadır” dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), medeni hali nedeniyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine iki bin, emlakçıya ise bin lira idari para cezası kesti. Bekara, öğrenciye, mültecilere ev kiralamayan mal sahibi ve emlakçılar için de emsal teşkil edebilecek olması emlak işletmelerinde tedirginlik oluşturdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre emlak işletmeleri, taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder. İş sahibi bekara, öğrenciye vermek istemediği takdirde yönetmeliğe göre buna dikkate almamız gerekiyor. Bu durumda emlak işletmelerine ceza kesilmesi haksız bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

"Kiralamaya aracılık sözleşmesi devrede"

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre kira kontratı öncesinde, kiralamaya aracılık sözleşmesinin kullanılmaya başlandığını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı, “İşletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenleniyor. Bu sözleşmede asgari olarak taraflar, taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri, taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi yazılması gerekiyor. Ayrıca bu sözleşmede mal sahibinin isteklerinin yazı olarak alınması da emlakçının sorumluluğunu ortadan kaldırabilecektir. Aynı zamanda uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları da yazılıyor. Emlak işletmelerinin işi tarafları bir araya getirmek olduğuna göre mal sahibinin kendi tercihinde emlakçıya bir ceza verilmesi de haksız bir uygulamadır” diye konuştu.

"Kira fiyatlarında artışlar başladı"

Konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle kiralık dairelere olan talebin arttığını da dile getiren Özelmacıklı, “Son üç yıldır kira fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Hatta enflasyon oranının altında bir artış gösteriyordu. Lakin kredi oranlarının yükselmesi ile son bir aydır kiralık talebi arttı, arz da sınırlı kalınca fiyatlar yükselmeye başladı. Son bir aydır artış oranı sıfır dairelerde yüzde 10, ikinci el taşınmazlarda yüzde 5 seviyesinde” dedi.