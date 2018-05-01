Özelmacıklı: 'İmar Barışına rekor başvuru olur'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, İmar Barışı uygulaması ile ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına uymayan yapıların kayıt altına alınması amaçlandığı belirterek " İmar Barışına rekor başvuru olur" dedi.

İmar Barışı uygulaması ile açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen İmar Barışı uygulaması ile ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına uymayan yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Kentsel dönüşüm projelerine finansal kaynak sağlaması amaçlanan barış kapsamında, belediye rayiç değeri üzerinden harç alınarak Yapı Kayıt Belgesi verilecek" dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Mevcutta arsa tapulu olup, yapı tatil tutanağı düzenlemiş ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine yıkım, 42. Maddesine göre para cezası kararı bulunan birçok yapımız var. Lakin bu yapılar zaten uygulamada yıkılmıyor. Ayrıca 2008 sonrası yapılan ve yapı ruhsatına olan aykırılıkları nedeni ile iskan verilemeyen yapılarda elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerindeki aboneliklerde yaşanan ciddi bir problem var. Bu türdeki yapılarda şantiye elektriği ve suyu kullanılarak süzme sayaçlar ile paylaşımlar yapılmaya çalışılıyor. İmar Barışı bu aksaklıklarında önüne geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Rekor Başvuru Olacaktır

Düzenlemenin yapıların üzerindeki yıkım ve para cezası kararını iptal edeceğinden, rekor bir başvuru olacağını dile getiren Özelmacıklı “Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olup, yapı tatil tutanağı nedeni ile yıkım kararı bulunan ve kredi çekilemeyen birçok yapı, krediye uygun hale de gelmiş olacak. Çatı katlarındaki büyütmeler yasal hale gelecek. İskan olmadan cins değişikliği ile kat mülkiyetine geçiş sağlanmış olacak. Yapı Kayıt Belgesi için alınacak bedel emlak değeri üzerinden arsa tapulu yerlerde yüzde 3, kat mülkiyetli yerlerde yüzde 6 olacak” dedi.

Kentsel Dönüşümü Aksatmamalı

Yapılan düzenlemenin yapıları risksiz veya depreme dayanıklı hale getirmediğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü sözlerine şöyle devam etti: “İmar Barışı kentsel dönüşümü aksatmamalı. Hatta arsa tapulu ve eski yapılar için riskli yapı tespit raporu zorunlu olmalı, bunlara Yapı Kayıt Belgesi bile verilmemeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu kısa sürede talepleri karşılaması da çok zor. Belki de yapı denetim şirketleri veya riskli yapı tespit şirketlerine yetki verilebilir. Çalışmaya belediyeler destek olmalı. Dosyalarında yıkım kararı bulunan binalara tebligatlar göndermeli. Çünkü birçok malik sahip olduğu yapılardaki ruhsata aykırılıklardan da habersiz”.