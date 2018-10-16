Pakistan Denizde İkmal Gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Türk Savunma Sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Denizde İkmal Gemisi için Karaçi’deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi’nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Pakistan Denizde İkmal Gemisi’nin (PNFT) savuma sanayimiz acısından birkaç yönden önemi olduğunu söyleyerek, “Bu gemi Türkiye’de yapılan mühendislik birikiminin kardeş bir ülkeye ihracı oldu. Çünkü gemi burada, Pakistan’da Karaçi de inşa edildi ama Türkiye’nin mühendislik desteği, gücü ve tasarımıyla gelindi buraya. Yerel güçler kullanıldı. Dost ve kardeş bir ülkeye bir anlamda fikir ihracı ve birlikte iş yapmanın tadına varmak onu hayata geçirmek ile ilgili bir proje oldu. Maliyetler açısından da yine Pakistan açısından bizim açımızdan etkin bir maliyet modeli ortaya çıktı. Böylece bir anlamda kapı açtı” dedi.

Birçok anlamda ilkleri yaşatılıyor derken bu kapının açılmasıyla beraber Pakistan’a ihracatla ilgili bazı adımların da bunun arkasından geldiğini ifade eden Demir, “Bu geminin arkasından bir denizaltı modernizasyonu yine şirketimiz tarafından yapıldı. Daha sonra korvet ihracatımız gerçekleşti anlaşması imzalandı. Şu anda arkadaşlarımız bunun altyapısını konuşmak için burada bulunuyorlar. Sadece deniz platformları değil diğer anlamda işte helikopter ve diğer bazı silah ve mühimmat ile ilgili de ilişkilerin kapısını açtı” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasında karşılıklı bir güven oluştu”

Pakistan’daki başarının aslında iki ülke arasında böyle ortak bir projenin hayata geçirebileceğinin örneği olduğunu ifade eden Savunma Sanayii Başkanı Demir, “İki ülke arasında karşılıklı bir güven oluştu ve bu güven oluşturulurken de şu mesajı verdik. ‘Burada kardeş bir ülkede satıcı olarak değil ortak işbirliği imkanlarını geliştirip iki ülkenin en iyi taraflarını ortaya çıkartıp en faydalı şekilde ürünü ortaya koymak ve dost ve kardeş bir ülkeyle işbirliği yapmak üzere buradayız’ mesajının çok somut bir hayata geçtiği bir örnek oldu bu”

“Rekabette çeşitleri unsurları kullanacaksın”

Savunma Sanayii Başkanı Demir projenin alınmasında ve diğer anlaşmalarda var olan güçlü rakiplerin aşılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Rakipler çeşitli açılardan yaklaştılar, malum çoğu ülkede olduğu gibi batılı sistemlerin bir hakimiyeti var. Bunun önüne geçmek gerekti bir tetkik yetkinliğiniz ile bunların önüne geçeceğinin göstermemiz gerekiyordu. Diğeri de maliyettti. Maliyette avantajı yakalayabildiğimiz halde teknik üstünlüğümüzü göstermemiz gerekiyordu, bu da çok önemli. Yıllardır oluşan pazarlama yapılarını da aşarak bu yapıldı. Diğer bir rakipte malumunuz bu bölgede çok aktif olan Çin, onların da çok cazip teklifleri hem finansal açıdan hem fiyat açısından cazip teklifleri masada. Birçok alanda Pakistan, onlarda çalışıyor ama bu bir rekabet. Rekabette çeşitleri unsurları kullanacaksın. Bazen teknolojik yetkinliğimizi, bazen fiyatımızı, bazen iki ülke arasındaki dost ilişkileri, bazen de bir ürünün ömür devri bakıma ilavesi desteği oluşturacağız. Avantajları masaya koyarak fark oluşturmanız gerekiyor. Bu da aslında bu ülkelerde var olmanın bir yolu. Tabi şunu unutmamak gerekiyor Pakistan ve Türkiye gibi iki dost ülkenin her zaman için çoğu ilişkilerde birbirlerine öncelik vereceklerini unutmamak gerekiyor. Tabii öncelik verirken de dostluk hatırına avantajlı olmayan bir projeye girilmez, bunu da unutmamak gerekiyor” dedi.

“Gemilerin iki tanesi Türkiye’de, iki tanesi burada yapılacak”

Milgem ve Atak projesi hakkında konuşan Demir, “Milgem konusunda arkadaşlar burada ve son tespitleri yapıyor. Çünkü gemilerin iki tanesi Türkiye’de iki tanesi burada yapılacak. Buradaki yapılanların nasıl olacağı ile ilgili geminin çizimleri ile ilgili, mühendislik ve çizim çalışmalarının başlaması gerekiyor. İşte burada hem mili savunma bakanlığı bünyesindeki arkadaşlarımız, bizler buradayız. Ortak şekilde bir yol haritası çıkartıp oluşumların bir araya gelerek projeyi Türkiye’nin yüz akı olacak şekilde bitirmek ve başlatmak üzere öncelikle tabi buradayız. Atak projesi malumunuz devam ediyor. İhraç izinleri süreci şu anda devam etmekte. Bunun yanında tabi çeşitli elektronik harp sistemleri, mühimmatlar vesaire konusunda da hafif veya ağır silahlar konusunda da kamuoyuna çok fazla deklare olmayan ufak çapta satış ve işbirliği görüşmeleri devam ediyor” açıklamalarında bulundu.