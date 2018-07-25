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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:06

Palandöken: “AVM’lerin bayram tatil kararı hayata geçirilmeli”

Dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde AVM’lere yönelik alınan tatil kararının önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayata geçirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üç Valiliğin AVM’lerle ilgili aldığı tatil kararının önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayata geçirilmesi için planlar şimdiden yapılmalı. Bu kararı örnek alan ve uygulamaya koymak isteyen diğer Valilikler de Kurban Bayramı gelmeden gerekli planlamayı yapmalı" dedi.

Palandöken: 'AVM'lerin bayram tatil kararı hayata geçirilmeli”
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Dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde AVM’lere yönelik alınan tatil kararının önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayata geçirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üç Valiliğin AVM’lerle ilgili aldığı tatil kararının önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayata geçirilmesi için planlar şimdiden yapılmalı. Bu kararı örnek alan ve uygulamaya koymak isteyen diğer Valilikler de Kurban Bayramı gelmeden gerekli planlamayı yapmalı" dedi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü AVM’lerin tatil olması yönünde net bir açıklama beklediklerini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara, Antalya ve Konya Valiliklerinin AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günleri ile 1 Ocak tarihlerinde kapalı olması ve sabah saat 10.00 gece saat 22.00 ye kadar çalışması yönündeki kararı, kısıtlı süre kalması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda uygulamaya geçirilememişti. Şimdi yurt genelindeki diğer Valilikler de bu 3 Valiliğin AVM’lere yönelik tatil kararını örnek alarak uygulamaya koymakta geç kalmamalı. AVM’lere yönelik tatil kararının vakit kaybedilmeden önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM’de çalışan personel de sevinçle karşılar" şeklinde konuştu.

"AVM’lere yönelik karar personele nefes aldırır"

Valilikler tarafından alınan kararın AVM personeli açısından da olumlu olduğunu belirten Palandöken, "AVM’lerin dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihinde kapalı olması, esnafın yanı sıra personel açısından da oldukça sevindirici. Ekmek parası için vardiyalı olarak çalışan personeller de bu karar sayesinde artık bayramın ilk günü aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Yorucu bir yılı geride bırakan personel de 1 Ocak itibariyle dinlenme hakkı elde edecek. Tatil kararının yanı sıra AVM’lerin normal günlerde açılış kapanış saatlerine uyup uymadığı da çok iyi denetlenmeli. Kimse kafasına göre mesai saati belirleyemez. Yetkililer denetimler konusunda üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kaydetti.
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