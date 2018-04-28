EKONOMİ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:13

Palandöken: "Erken gelen garaj indirim tuzağına kanmayın"

Yeni bir mevsime daha girmeden özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek ve daha çok alışveriş yapılmasını sağlamak için çılgın ve inandırıcı olmayan aldatıcı kampanyalar yaptığını ileri süren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve Ramazan ayına ve bayramına sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin" dedi.

Palandöken: 'Erken gelen garaj indirim tuzağına kanmayın'
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Yeni bir mevsime daha girmeden özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek ve daha çok alışveriş yapılmasını sağlamak için çılgın ve inandırıcı olmayan aldatıcı kampanyalar yaptığını ileri süren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve Ramazan ayına ve bayramına sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin" dedi.

Hızlı bir yaşam, hızlı alışveriş tarzını benimseyen vatandaşların promosyonlardan faydalanma, indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan garaj indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alış veriş yapılmalı. Eğer indirim yapılacaksa 1 tanesini 3’te 1’i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" diye konuştu.

"Kredi kartlarına yüklenmeyin"

Sezon açılmadan, sezon sonu gelmeden garaj indirimi adı altında inandırıcı olmayan kampanyaların etkisine kapılıp alışverişlerde tüketim çılgınlığına kapılan vatandaşların kredi kartına yüklendiğini de söyleyen Palandöken, "Ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde üzücü bir tablo ortaya çıkıyor. 2018 Şubat ayı verilerine göre 2 milyon 335 bin 13 kişinin bireysel kredi kartı borcu halen devam ediyor durumda. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkarılması ile alışverişler kolaylaşırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir. Eğer indirimli alışverişlerin büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacın olmadan fazla alırsan kredi kartını şişirirsin. Aldığın ayakkabıyı, gömleği, pantolonu giyemezsen, ucuz diye aldığın pahalıya gelir" ifadelerini kaydetti.
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