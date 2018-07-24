Palandöken: 'Hem bankalar hem inşaat sektörü elini taşın altına koymalı'

Konut kredi faizlerinin düşmesi ile konut fiyatlarındaki indirimin satışlara çok olumlu yansıdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Konut kredi faizlerindeki indirim Haziran ayı sonu itibariyle bitti. Yılın ikinci yarısında da bu uygulama devam etmeli. Konut satışlarının artması dolaylı yoldan tüm piyasalara olumlu etki ediyor" dedi.

Konut kredi faizlerinin düşmesi ile konut fiyatlarındaki indirimin satışlara çok olumlu yansıdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Konut kredi faizlerindeki indirim Haziran ayı sonu itibariyle bitti. Yılın ikinci yarısında da bu uygulama devam etmeli. Konut satışlarının artması dolaylı yoldan tüm piyasalara olumlu etki ediyor" dedi.

Konut stoklarını bitirmek için konut satış seferberliğinin güzel sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz ayın sonuna kadar büyük bir fırsat yakalamıştı. Konut kredi faizlerinin düşmesi, inşaat sektöründe ev satış fiyatlarında indirime gitmeleri olumlu sonuçlar doğurdu. Öyle ki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında yüzde 2,7 Haziran ayında ise yüzde 22,4 oranında artış gösterdi. Birikmiş parası olmayan, sıfırdan ev almak için bankalara borçlanan vatandaşların çoğu bunu değerlendirdi. Fakat kampanyaya yetişemeyenler için bu uygulama yılın ikinci yarısında da devam etmeli. Hem stoktaki konutların satışı için hem de hala ev almak isteyen vatandaşlarımız için çok güzel bir fırsat olur" şeklinde konuştu.

"Konut satışlarının artması tüm piyasaları canlandırıyor"

İnşaat sektörünün dolaylı yoldan tüm piyasaları etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "İndirimin bitmesinin ardından yeni konut kredi faiz oranı yüzde 1,30 seviyelerine kadar çıkıyor. Ekonomimizdeki iniş çıkışlar vatandaşı zaten zor durumda bırakırken bu faiz artışı konut satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bankalar ve inşaat sektörü satışların artması için yine el birliği ile indirime gitmeli. Çünkü konut satışları tüm piyasaları canlandırıyor. Konutun çevresindeki berber, manav, bakkal esnafı, oradan geçen dolmuş, taksi, şoför esnafı gibi herkes kazanıyor. Dolayısıyla ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple yılın ikinci yarısında da en azından yılbaşına kadar ekonominin de hareketlenmesi için bu konut seferberliği devam etmeli. Bankalar faizleri düşürmeli, inşaat sektörü satışlar üzerindeki yüzde 20’lik indirime devam etmeli" ifadelerini kaydetti.