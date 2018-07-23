Palandöken: “İş yeri kiralarında stopaj vergisi kalkmalı”

Stopaj uygulamasının, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödüyor. Yani mal sahibinin vergisini de esnafımız ödüyor. Haksız olarak esnafa ödettirilen kira stopaj yükü esnafın sırtından kaldırılmalı” dedi.

Stopaj uygulamasının, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödüyor. Yani mal sahibinin vergisini de esnafımız ödüyor. Haksız olarak esnafa ödettirilen kira stopaj yükü esnafın sırtından kaldırılmalı” dedi.

Kira stopajının kaldırılması ile esnafın rahatlayacağını ve üstünden büyük bir yükün kalkacağını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf dükkan açmak için işyeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle, yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. 2017 yılında işyeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 7,5 milyar lira. İşyerleri kiralık olan esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde işyeri sahibi ödemiş gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Ödenmeyen verginin iadesi alınıyor’

34 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduklarını da belirten Palandöken, “İş yeri sahipleri beyanname veriyor ancak vergi ödemedikleri gibi üstüne bir de vergi iadesini alıyorlar. Yani vergiyi esnaf ve sanatkârlar ödüyor, verginin iadesini vergiyi fiilen ödeyen esnaf değil bir kuruş dahi vergi ödemeyen mal sahipleri alıyor. Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek iş yeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse bir başkasının geliri için vergi ödemek zorunda kalmayacaktır" diye konuştu.