Palandöken: “Yabancılar ülkemize yatırımda gecikmesin”

Yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasının tam zamanı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası yeni hükumetin kurulmasıyla TL’ye olan güven artacak. Şu an TL’nin Dolar ve Euro karşısındaki durumu dikkate alındığında yabancı yatırımcılar ülkemize yatırım yapmakta gecikmemeli. TL’nin döviz karşısındaki durumu fırsata çevrilerek yabancı yatırımcıların önü açılmalı ve kolaylık sağlanmalı. Yurtdışındaki dostlarımız Türkiye’ye yatırım yapmakta geç kalmamalı çünkü yeni dönemde TL’ye yatırım yapanlar kazanacak” dedi.

Yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasının tam zamanı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası yeni hükumetin kurulmasıyla TL’ye olan güven artacak. Şu an TL’nin Dolar ve Euro karşısındaki durumu dikkate alındığında yabancı yatırımcılar ülkemize yatırım yapmakta gecikmemeli. TL’nin döviz karşısındaki durumu fırsata çevrilerek yabancı yatırımcıların önü açılmalı ve kolaylık sağlanmalı. Yurtdışındaki dostlarımız Türkiye’ye yatırım yapmakta geç kalmamalı çünkü yeni dönemde TL’ye yatırım yapanlar kazanacak” dedi.

-“TL’nin döviz karşısındaki durumu fırsata çevrilmeli”

Türk lirasının döviz karşısında gerilediği dönemlerde yatırımcıların Türkiye’ye daha çok yönlendirilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TL’nin döviz karşısında güç kaybettiği dönemlerde yabancı yatırımcılar Türkiye’ye daha çok yatırım yapmalı. Para birimlerinin değer kaybetmesi her zaman kötü bir durum olarak görülmemeli. Döviz kurlarının bu kadar hareketli olduğu bir dönemde TL’nin durumu özellikle yabancı yatırımcılar tarafından fırsata çevrilmeli. Yabancı yatırımcıların Türkiye’den varlık alması ve yatırım yapmasının önü açılmalı. Şu an seçimlerin sona ermesi ve yeni hükumetin kurulacak olması ile TL’ye olan güven artacak ve TL değer kazanacak. Böyle bir dönemde yatırımcıların döviz yerine TL’ye yatırım yapması hem kendilerine kazandırır hem de TL’nin değerini artırır. Öte yandan TL’nin değer kazanması için ihracat ve ithalatta ulusal paraların kullanımı çok büyük önem arz ediyor. Dış ticarette Türk lirası kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmalı. Uluslararası ticaretin milli para cinsinden yapılması TL’ye değer kazandırır” diye konuştu.

-“Milli paraya teşvik için kamu spotları hazırlanmalı”

Yabancı yatırımları teşvik etmenin yanı sıra milli paramıza sahip çıkmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Son dönemlerde TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte milli parayla iş yapmak milli görev haline geldi. Yurt içinde dövizle iş yapan iş adamları sözleşmelerde ve tüm ticari işlemlerde döviz yerine TL’yi kullanmalı. Başta AVM’ler olmak üzeretüm iş yeri sahipleri ve kiracılar dövizle yapılan kira sözleşmelerini güncelleyerek TL cinsine çevirmeli. Vatandaşlarımız ise yatırımlarını dövize değil TL’ye yapmalı. Milli paramızın değerini korumak için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Ülke içindeki işlemlerin milli para cinsinden yapılması için kamu spotları hazırlanmalı ve vatandaşlar uyarılmalı” şeklinde konuştu.