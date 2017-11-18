Palandöken: “Yemek kartı piyasasında esnafın hakkı yeniyor”

Lokantacıesnafınınyemek kartı firmalarının yüksek komisyonlarını protesto için 25 Aralık’ta 1 günlük boykot edeceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Yemek kartı firmaları yüksek komisyon oranları ile esnaftan daha fazla kazanıyor. Restoran ve lokantacı esnafının yemek kartı piyasasında hakkı yeniyor. Yüzde 12’lere varan komisyon oranlarının yüzde 5’i geçmemeli” dedi.

Yemek kartı firmalarının yüzde 12’lere varan komisyonları ile esnafın hakkını yediğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde yaklaşık 3 buçuk milyon çalışan yemek kartı kullanıyor. Tüm Restoranlar Lokantacılar Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ‘in açıklamalarına göre yemek kartları 200 binin üzerinde noktada geçerli. Kullanıcı sayısı arttıkça komisyonun düşmesi beklenirken bizde tam tersi oluyor. Yemek kartı şirketleri yüksek iskonto uyguluyor. Komisyon oranları dünyada yüzde 3-4 gibi oranlarda seyrederken bizde yüzde 12’lere varıyor. Yasal bir düzenleme ile bu haksız kazancın önüne geçilmeli. Komisyon oranı yüzde 5’i geçmemeli. Yüksek komisyonun yanında bir de 60 güne varan vadelerle sözleşme yenilemeye zorluyorlar. Hem komisyon hem uzun vade esnafa ağır geliyor” diye söyledi.

-“Yemek kartı firmalarının komisyon oranına düzenleme şart”



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Esnafın boykot kararı alması ile çalışanların da mağdur olacağını dile getiren Palandöken, “Esnaf kendisi yüzde 12 oranında kazanamazken bir de aynı oranda komisyoncu firmalara ödeme yaptığında o dükkânın kirasını elektriğini çalışanların maaşını nasıl ödeyecek. Bu haksız kazanç esnafımızın karlılığını da düşürdü. Kar oranı düştükçe fiyatları da artırmak zorunda kalıyorlar. Hal böyle olunca restoran ve lokantacı esnafı da haklı olarak 25 Aralık’ta 1 günlük boykot kararı aldı. O gün yemek kartlarını kabul etmeyecek. Yemek kartları patlayacağı için 3 buçuk milyon yemek kartı kullanan çalışan da parayla ödemek zorunda kalacak. Kart firmalarının habersiz yaptığı sigorta ve ekstra kesintileri de esnafın belini büküyor. Mağduriyetlerin yaşanmaması için oranlarda bir düzenleme şart” şeklinde konuştu.