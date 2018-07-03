Palandöken: 'Yılın ilk yarısında 127 bin 815 esnaf işletmesi açıldı'

Haziran sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 5 bin 478 artış gösterdiğini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 5 bin 478 artarak 1 milyon 730 bin 901 oldu. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki aya göre bin 714 artışla 277 bin 955 oldu. Kadın esnaf ve sanatkarımızın toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise 16.06 olarak gerçekleşti" dedi.

Haziran sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 5 bin 478 artış gösterdiğini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 5 bin 478 artarak 1 milyon 730 bin 901 oldu. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki aya göre bin 714 artışla 277 bin 955 oldu. Kadın esnaf ve sanatkarımızın toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise 16.06 olarak gerçekleşti" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 862 bin 991 olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk 6 ayında toplam 127 bin 815 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 52 bin 987 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. En fazla iş yeri açılışı ve kapanışı büyük şehirlerde gerçekleşti. En fazla esnaf sanatkar işletmesi açılan iller, 13 bin 760 ile İstanbul, 7 bin 822 ile İzmir, 6 bin 770 ile Ankara, 6 bin 574 ile Antalya ve 5 bin 2 ile Bursa oldu. En fazla iş yeri kapanışı gerçekleşen iller ise 4 bin 527 ile İstanbul, 3 bin 496 ile İzmir, 2 bin 721 ile Mersin, 2 bin 652 ile Ankara ve 2 bin 556 ile Antalya oldu" diye konuştu.

"En çok bakkallık, lokantacılık ve kahvehanecilik tercih edildi"

Yılın ilk 6 ayında açılışı yapılan meslek kolları hakkında bilgi veren Palandöken, "Ocak ve Haziran ayı arasındaki dönemde esnaf ve sanatkarların en fazla iş yeri açtığı meslek kolları, 12 bin 588 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 10 bin 986 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 7 bin 14 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 5 bin 876 ile şehirler arası yük taşımacılığı, 5 bin 273 ile servis aracı işletmeciliği, 4 bin 725 ile tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret ve 3 bin 470 ile minibüs işletmeciliği oldu" dedi.

"Muğla esnaf sayısındaki birinciliğini koruyor"

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu Muğla’nın yine birinciliğini koruduğunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre dağılımına bakıldığında en fazla esnaf ve sanatkar 37 bin 640 ile Muğla’da yer alıyor. Muğla’nın ardından 10 bin 443 ile Burdur, 19 bin 782 ile Çanakkale, 15 bin 44 ile Edirne ve 6 bin 129 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise 3 bin 996 ile Şırnak, 5 bin 506 ile Batman, 17 bin 683 ile Diyarbakır, 6 bin 347 ile Ağrı ve 4 bin 179 ile Siirt olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.