Palandöken: “Zincir marketler küçük esnafı yutuyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin esnafı yuttuğunu söyledi.

AVM ve zincir marketlerin kuralsız açılışlarının küçük esnafı günden güne yuttuğunu vurgulayan Palandöken, “Zincirler her sokakta, her köşe başında, her ilçede ve her ilde mantar gibi çıkarak yayıldı. Zincir marketler böyle kuralsız ve sürekli açılırken, ekmeğini böldükleri esnaf da kepenk kapatıyor. Bir kişiye ait 8-10 bin dükkan olur mu? Öyle ki geçtiğimiz yıl ilk 8 ayda 27 bin 575 olan zincir market sayısı bu yılın ilk 8 ayında 30 bin 332 çıkarak yüzde 10 artarken, aynı dönemde kapanan esnaf iş yeri sayısı da 64 bin 305’ten 71 bin 825’e çıkarak yüzde 11 arttı. Bu durum ülkemizin her ilinde, ilçesinde geçerli bir durum. Ama büyükşehirlerde daha çok yaşanıyor” dedi.

“AVM ve zincir marketler büyükşehirlerde esnafı daha hızlı yutuyor”

Ülke genelinde en fazla nüfus ve esnaf sayısına sahip 5 ilin esnaf nüfus oranlamasında sonlarda olduklarını vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde en fazla nüfusa ve esnaf sayısına sahip ilk 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Bu 5 büyükşehirdeki esnaf nüfus oranı ise zincir market sayısı arttıkça azalıyor. Esnaf nüfus oranına göre, İstanbul Marmara Bölgesi’nde, İzmir Ege Bölge’sinde, Ankara İç Anadolu Bölgesi’nde sonuncu sırada. Yani AVM ve zincir marketler arttıkça bu büyük illerde esnaf ve esnaf kültürü yok oluyor. Öyle ki Ağustos ayı sonu itibariyle ülkemizdeki zincir market sayısı 30 bin 332’ye yükselirken kapanan iş yeri sayısı son 8 ayda yüzde 11.6 artarak 71 bin 825 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte AVM sayısı da 400’ü geçti. Bu kuralsızlık karşısında esnafın daha fazla yok olmaması için perakende sektörünü düzenleyen yasada kurallar mutlaka belirlenmelidir” diye konuştu.

“Perakende yasası güncellenip tam olarak uygulanmalı”

AVM ve zincir marketlerin neden olduğu haksız rekabet ortamında esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Palandöken sözlerine şöyle devam etti: “Halen yapım aşamasında olan AVM’ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler olduğu göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır. Şehir merkezlerinin ortalarına açılan alışveriş merkezleri, her mahallede her sokak başına açılan zincir marketler esnafın varlığını her geçen gün tehdit ediyor. Perakende yasası güncellenerek tam olarak uygulanmalı. Bu açılışlara artık kural getirilmeli. Esnaf az sermayesi ile sokakların ve caddelerin vazgeçilmezi, bekçisidir. Ekonomimizin, mahallelerimizin vazgeçilmezidir. Terzi, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber esnafı artık bu büyük sermayelerle başa çıkamıyor. Esnafın olmadığı caddeler mahalleler düşünülemez. Bu haksız rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan esnaf korunmalı” şeklinde konuştu.