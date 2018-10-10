Pamukta Ege’den 188,6 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan pamukta, Ege bölgesi’nde 2018-19 sezonunda bir önceki sezona göre pamuk ekim alanlarının yüzde 9 artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği tahmin edilirken, yeni sezonda tahmini 188 bin 589 ton mahlıç...

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan pamukta, Ege bölgesi’nde 2018-19 sezonunda bir önceki sezona göre pamuk ekim alanlarının yüzde 9 artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği tahmin edilirken, yeni sezonda tahmini 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği belirtildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 2018-2019 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı.

İTB meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Meclis Başkanı Barış Kocagöz, tekstilin ham maddesi pamuğun üretiminde son yıllarda artış yaşandığını belirterek, "Bu gelişmede ilgili bakanlıklarımızın ve sektör temsilcilerinin önemli katkısı oldu. Bu yıl da ekim alanlarında önemli artış yaşadık. Ancak iklim koşullarının etkisi ile tarla verimleri geçen senenin altında kaldı. Eğer verim miktarları beklediğimiz gibi olsaydı yüksek bir üretim artışı bizleri bekliyordu" dedi.

188 bin 589 ton mahlıç pamuk

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak da 2018 bütçesinden 1,5 milyar lira prim desteğinin verildiğini hatırlatarak, "Türk pamuk sektörünün en önemli problemlerinden biri de çırçır fabrikalarının rehabilitasyonudur. Kısmen çırçır fabrikalarının teknoloji eksikliği, kısmen de pamuğun işlenmesi aşamasındaki yanlış uygulamalar sebebiyle renk ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle çırçır fabrikalarının çalışması konusunda bir standart oluşturulmalıdır. Yasak olmasına rağmen hala devam eden gece toplamalarının önüne geçmek için sıkı denetimler yapılmalıdır. Bu sorunlar aslında üstesinden kolaylıkla gelinebilir sorunlardır" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde ekim alanlarındaki artışa karşın olumsuz hava şartları nedeniyle ortalama kütlü verim miktarının bir miktar gerilediğini belirten Uçak, "Sezon başında ekim alanlarındaki artışın etkisi ile ülkemizde 1 milyon ton seviyelerinde pamuk üretimi gerçekleşeceğini tahmin ediyorduk. Ancak bu üretimi yakalayamayacağımız, hasadın başlaması ile ortaya çıktı. Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 9 artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin dekara 4 bin 129 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretimin 496 bin 287 ton olacağı tahmin edilmektedir. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği tahmin edilmektedir” dedi.